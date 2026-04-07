RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Amerika Orbán Viktort támogatja!

Ezt mondta el a mai sajtótájékoztatón az amerikai alelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 14:46
Módosítva: 2026.04.07. 14:55
orbán viktor amerika választás alelnök

Az amerikai alelnök a budapesti látogatásával üzenetet küld a brüsszeli bürokratáknak, akik nem szeretik Magyarország miniszterelnökét és ártani akarnak a magyar gazdaságnak, mert a magyar emberek szuverén politikát választanak. Hagyják békén Magyarországot!

Közös sajtótájékoztatót tartott a mai napon Orbán Viktor és J.D. Vance / Fotó: David Balogh / MW

Az energiakrízis azért ilyen súlyos Európában, mert nem követik Orbán Viktor politikáját. Megnézhetnék mi történik Magyarországon, ahol az energiaárak jóval alacsonyabbak, mint Nyugat-Európában. Az energiaválsággal küzdő európai vezetőknek Orbán Viktort kellene követniük energiabiztonság terén.

A nyugati civilizáció védelme a legfontosabb közös ügyünk. Magyarország egy 10 milliós ország, de sokkal jelentősebb az a világban, amit tesz.

Ami a választási kampány során történt, a legrosszabb példája annak, hogyan avatkozik be egy külső hatalom egy szuverén ország választási folyamatiba.

Brüsszel arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége sérüljön. Tönkre akarják tenni a magyar gazdaságot, a tech cégekkel pedig cenzúráztatják az online tartalmakat, mert meg akarjak szabni milyen információkhoz juthatnak hozzá a magyar választópolgárok.
 

Az amerikai alelnök megerősítette: nem csak Brüsszel, hanem az ukránok is beavatkoznak a magyar választásokba! Az ukrán hírszerzés először az amerikai, most pedig a magyar választásokba próbált meg beavatkozni.


A magyar választópolgároknak azt a kérdést kell feltenniük április 12-én, ki áll ki és ki szolgálja valóban az ő érdekeiket. Amerika Orbán Viktort támogatja!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu