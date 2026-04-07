Az amerikai alelnök a budapesti látogatásával üzenetet küld a brüsszeli bürokratáknak, akik nem szeretik Magyarország miniszterelnökét és ártani akarnak a magyar gazdaságnak, mert a magyar emberek szuverén politikát választanak. Hagyják békén Magyarországot!

Közös sajtótájékoztatót tartott a mai napon Orbán Viktor és J.D. Vance / Fotó: David Balogh / MW

Az energiakrízis azért ilyen súlyos Európában, mert nem követik Orbán Viktor politikáját. Megnézhetnék mi történik Magyarországon, ahol az energiaárak jóval alacsonyabbak, mint Nyugat-Európában. Az energiaválsággal küzdő európai vezetőknek Orbán Viktort kellene követniük energiabiztonság terén.



A nyugati civilizáció védelme a legfontosabb közös ügyünk. Magyarország egy 10 milliós ország, de sokkal jelentősebb az a világban, amit tesz.



Ami a választási kampány során történt, a legrosszabb példája annak, hogyan avatkozik be egy külső hatalom egy szuverén ország választási folyamatiba.



Brüsszel arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége sérüljön. Tönkre akarják tenni a magyar gazdaságot, a tech cégekkel pedig cenzúráztatják az online tartalmakat, mert meg akarjak szabni milyen információkhoz juthatnak hozzá a magyar választópolgárok.



Az amerikai alelnök megerősítette: nem csak Brüsszel, hanem az ukránok is beavatkoznak a magyar választásokba! Az ukrán hírszerzés először az amerikai, most pedig a magyar választásokba próbált meg beavatkozni.



A magyar választópolgároknak azt a kérdést kell feltenniük április 12-én, ki áll ki és ki szolgálja valóban az ő érdekeiket. Amerika Orbán Viktort támogatja!