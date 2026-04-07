Amerika Orbán Viktort támogatja!
Ezt mondta el a mai sajtótájékoztatón az amerikai alelnök.
Az amerikai alelnök a budapesti látogatásával üzenetet küld a brüsszeli bürokratáknak, akik nem szeretik Magyarország miniszterelnökét és ártani akarnak a magyar gazdaságnak, mert a magyar emberek szuverén politikát választanak. Hagyják békén Magyarországot!
Az energiakrízis azért ilyen súlyos Európában, mert nem követik Orbán Viktor politikáját. Megnézhetnék mi történik Magyarországon, ahol az energiaárak jóval alacsonyabbak, mint Nyugat-Európában. Az energiaválsággal küzdő európai vezetőknek Orbán Viktort kellene követniük energiabiztonság terén.
A nyugati civilizáció védelme a legfontosabb közös ügyünk. Magyarország egy 10 milliós ország, de sokkal jelentősebb az a világban, amit tesz.
Ami a választási kampány során történt, a legrosszabb példája annak, hogyan avatkozik be egy külső hatalom egy szuverén ország választási folyamatiba.
Brüsszel arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége sérüljön. Tönkre akarják tenni a magyar gazdaságot, a tech cégekkel pedig cenzúráztatják az online tartalmakat, mert meg akarjak szabni milyen információkhoz juthatnak hozzá a magyar választópolgárok.
Az amerikai alelnök megerősítette: nem csak Brüsszel, hanem az ukránok is beavatkoznak a magyar választásokba! Az ukrán hírszerzés először az amerikai, most pedig a magyar választásokba próbált meg beavatkozni.
A magyar választópolgároknak azt a kérdést kell feltenniük április 12-én, ki áll ki és ki szolgálja valóban az ő érdekeiket. Amerika Orbán Viktort támogatja!
