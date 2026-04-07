Orbán Viktor: Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett

Kétnapos látogatásra érkezett Budapestre az Egyesült Államok alelnöke. JD Vance és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tartott április 7-én, kedden, kora délután.

Orbán Viktor Budapesten fogadta JD Vance amerikai alelnököt Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor a tájékoztató elején azt közölte, hogy amerikai alelnök utoljára 35 évvel ezelőtt járt Magyarországon. A magyar miniszterelnök hozzátette: Donald Trump hivatalba lépésével új aranykor köszöntött be a két ország kapcsolatában. Ahogy összegeztek, 2025 a rekordok éve volt és 2026 is lendületes évnek ígérkezik:

50 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom;

márciusban hat amerikai cég jelentett be jelentős magyarországi beruházásokat;

a mai napon pedig megerősítették a két ország közötti együttműködését az űripari területeken is.

Orbán Viktor ezt követően köszönetet mondott JD Vance-nek, valamint Donald Trumpnak amiért az elmúlt években kiálltak Magyarország mellett.

Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és örömmel mondhatom, hogy ők ma a szövetségeseink.

A kormányfő arról is beszélt, hogy Európa minden idők legnagyobb energiaválsága felé halad, drasztikus áramelkedések láthatók – írja a Ripost.

Ha nem lépünk időben, akkor energia-, olaj- és gázhiány alakulhat ki. Ebben az esetben különösen fontos az amerikai–magyar energetikai együttműködés, amely nélkül nem tudnánk Magyarország energiabiztonságát garantálni...

Mint mondta, beszéltek az Egyesült Államok békeerőfeszítéseiről is, Magyarország mindig is támogatta az Egyesült Államokat és Donald Trump elnök urat e tekintetben. Orbán Viktor megjegyezte, Magyarországon négy éve élünk egy háború árnyékában, „és meg vagyunk győződve arról, hogyha ’22-ben Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború ki sem tört volna”. Orbán Viktor elmondta, arról is beszámolt JD Vance alelnöknek, hogy Magyarországon is szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választási folyamatokba.

Ennek fényében különösen nagyra értékeljük és üdvözöljük az Egyesült Államok elnökének döntéseit, amelyeken megszüntette az amerikai pénzügyi beavatkozást más országok politikai folyamataiba

– jelentette ki, majd hozzátette:

Arra jutottunk a mai megbeszélés eredményeképpen, hogy az együttműködésünknek a folytatása mindkét fél érdeke és a stratégiai együttműködés a két ország között a jövőben folyamatos lesz és a jövőben is fennmarad. Hálás szívvel köszönöm az alelnök úrnak, hogy megtisztelt bennünket és ellátogatott Magyarországra.

JD Vance: Donald Trump közeli barátja Orbán Viktornak

Az amerikai alelnök az elmondott beszéde elején átadta az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak üdvözletét. Mint mondta:

Trump közeli barátja Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Szeretnénk együttesen építeni mindazon fontos és nagyszerű dolgokra, amelyeket elértünk. És nyilván szeretnénk támogatni a miniszterelnök urat ebben a választási időszakban, a választásban, amelyre hétvégén kerül sor. Mindenkinek szerettem volna ezzel a látogatással üzenni különösen azoknak az eurobürokratáknak Brüsszelben, akik Magyarországot sakkban tartják és zsarolják a vezetőjének a döntései miatt. Nagyon sokféleképpen lehet Magyarországgal együttműködni, és nagyon sokféle módon működik együtt, különösen az energiabiztonság és a függetlenség témáiban. És nagyon különös azt látni, hogy némely nyugat-európai vezető energiaválságról beszél, de nem támogatják mindeközben Orbán Viktor energiapolitikáját. Megnézhetnék azt, hogy mi történik itt Magyarországon, ahol az energiaárak nem érik el a nyugat-európai árszínvonalat

– tette hozzá JD Vance, aki arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok szeretné, hogy Európa sikeres és energiafüggetlen legyen, de nem lehet Európa energiabiztonsága biztosított, hogyha a múlt példáit követik.

Úgy hiszem, Orbán Viktor miniszterelnök úr nagyszerű utat jelölt ki, amely energiabiztonságot biztosíthat Európa számára

– tette hozzá. Az alelnök kiemelte, hogy nem szeretné leszűkíteni a találkozót pusztán a gazdasági együttműködés témájára.

Szeretném kiemelni az erkölcsi együttműködés területeit is, ugyanis Orbán Viktor és Trump elnök együttműködése lehetővé teszi azt is, hogy a gyermekeink az iskolában oktatásban részesüljenek, és nem indoktrinációban. Ugyanakkor hadd emeljem ki azt is tízmillió magyar számára, hogy az önök vezetősége nagyon-nagyon konstruktív, a béke szempontjából a béke útján

– tette hozzá az amerikai alelnök.