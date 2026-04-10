Hatalmas bukásra készülnek a csalódott tiszások

Magyar Péter egy hangfelvételen nyíltan kimondta: „g*ci nagy háború lesz”. A felvétel nyilvánosságra kerülése után a Tisza-szimpatizánsok tömegei fejezték ki csalódottságukat a párt közösségi oldalain. Többen az ellenzéki tömörülés hitelességét és kommunikációját kérdőjelezték meg, sőt egyesek azt jelezték, hogy elbizonytalanodtak a választási részvételt illetően.

Ellepték a tiszás politikusok és az ellenzéki tömörülés közösségi oldalait a csalódott Tisza-szimpatizánsok hozzászólásai, miután a Patrióta YouTube-csatorna nyilvánosságra hozta azt a felvételt, amelyből kiderül: Magyar Péter évek óta kettős játszmát űzött a magyar választópolgárokkal, így saját híveivel is – írja a Mandiner.



A csütörtök reggel megjelent videón jól hallhatóan Vogel Evelin, a pártelnök korábbi barátnője arról beszél, hogy „lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz”. Erre Magyar úgy reagál, hogy:

„Így is az lesz, g*ci nagy háború lesz”.

Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel. Magyar Péter a Tisza híveivel mégis igyekezett azt elhitetni, hogy a háború nem valós veszély, ez csak kampányriogatás. Miközben nagyon jól tudta, hogy milyen folyamatok zajlanak a háttérben.

A Brüsszelben is székelő pártvezér kendőzetlen elszólása egybecseng az uniós fősodorban számtalanszor elhangzott háborúpárti vélekedésekkel. A Tisza Párt európai pártcsaládjának, a Néppárt első számú vezetője, Manfred Weber például azt is mondta: eljött a pillanat, „amikor olyan katonákat kell [Ukrajnába] küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”.

Az Európai Unió vezetője, Ursula von der Leyen bizottsági elnök nem kertelt kimondani: „Európa harcban áll”.

Boris Pistorius német védelmi miniszter egy alkalommal arról beszélt, legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra számít Oroszországgal: „van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben”; a francia vezérkar főnöke pedig kijelentette: „háborúra készülünk”, szerinte arra kell felkészülniük az európaiaknak, hogy „elveszíthetik a gyerekeiket” és komoly „gazdasági nehézségeket” kell majd megélniük.