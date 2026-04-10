Hatalmas bukásra készülnek a csalódott tiszások
Már nagyon érzik a vesztüket!
Magyar Péter egy hangfelvételen nyíltan kimondta: „g*ci nagy háború lesz”. A felvétel nyilvánosságra kerülése után a Tisza-szimpatizánsok tömegei fejezték ki csalódottságukat a párt közösségi oldalain. Többen az ellenzéki tömörülés hitelességét és kommunikációját kérdőjelezték meg, sőt egyesek azt jelezték, hogy elbizonytalanodtak a választási részvételt illetően.
Ellepték a tiszás politikusok és az ellenzéki tömörülés közösségi oldalait a csalódott Tisza-szimpatizánsok hozzászólásai, miután a Patrióta YouTube-csatorna nyilvánosságra hozta azt a felvételt, amelyből kiderül: Magyar Péter évek óta kettős játszmát űzött a magyar választópolgárokkal, így saját híveivel is – írja a Mandiner.
A csütörtök reggel megjelent videón jól hallhatóan Vogel Evelin, a pártelnök korábbi barátnője arról beszél, hogy „lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz”. Erre Magyar úgy reagál, hogy:
„Így is az lesz, g*ci nagy háború lesz”.
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel. Magyar Péter a Tisza híveivel mégis igyekezett azt elhitetni, hogy a háború nem valós veszély, ez csak kampányriogatás. Miközben nagyon jól tudta, hogy milyen folyamatok zajlanak a háttérben.
A Brüsszelben is székelő pártvezér kendőzetlen elszólása egybecseng az uniós fősodorban számtalanszor elhangzott háborúpárti vélekedésekkel. A Tisza Párt európai pártcsaládjának, a Néppárt első számú vezetője, Manfred Weber például azt is mondta: eljött a pillanat, „amikor olyan katonákat kell [Ukrajnába] küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”.
Az Európai Unió vezetője, Ursula von der Leyen bizottsági elnök nem kertelt kimondani: „Európa harcban áll”.
Boris Pistorius német védelmi miniszter egy alkalommal arról beszélt, legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra számít Oroszországgal: „van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben”; a francia vezérkar főnöke pedig kijelentette: „háborúra készülünk”, szerinte arra kell felkészülniük az európaiaknak, hogy „elveszíthetik a gyerekeiket” és komoly „gazdasági nehézségeket” kell majd megélniük.
Csalódottságuknak adtak hangot a Tisza-szimpatizánsok
„A mai hangfelvétel egészen elborzasztott… eddig mindig veletek voltam a kapun és házon itt a molinó, kitűző a kabátomon, plakát a házam előtt az oszlopon. Barátokkal és családtagokkal vesztem össze, mert hittem bennetek a közös ügyben. Erre ez, csalódott vagyok minden hiába” – olvasható Judák Zsolt tiszás politikus oldalán, melyet a Ripost szúrt ki.
Nagy Ervin oldalán ugyancsak megjelentek a Tisza hitelességét megkérdőjelező hozzászólások: „Nagy Ervin legalább te beszélj Péterrel! Nem jó a kommunikáció! Péter soha nem a tényekre reagál, a maga dolgát szajkózza, de ezzel nem fogunk nyerni. Egyre több ismerősöm bizonytalanodik el… Azt mondták, hogy nem akarnak elmenni szavazni. Változtassatok!” – írja egy csalódott tiszás.
Mialatt a Tisza Párt a hivatalos oldalán arról ír, hogy miért nem szövetkeznek egyetlen óellenzéki párttal sem, megjelent egy komment: „Péterben bíztunk eddig, de ha szerinte g.eci nagy háború lesz, arról miért nem szóltál a szavazóidnak?! Nagy csalódás vagy!” Egy másik felületen egy Tisza-sziget tag azért kesergett, mert Magyar Péterék nem vállalják a felelősséget.
„Csak egyszer az életben vállaljuk már a felelősséget gyerekek! Vidéki szigettagként mondom, hogy lassan kurv@ra elegem van belőletek/magunkból!”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre