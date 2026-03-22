Egyértelmű az együttműködés a Tisza és Kijev között – hamarosan egy jelentés is nyilvánosságra kerülhet

A Tisza Párt nem a magyar érdekeket tartja szem előtt. Nem véletlen, hogy Brüsszelben is lesben állnak az áprilisi választásokig. A Politico elemzése szerint, ha Magyar Péter nyer, Ukrajna megkaphatja a hadikölcsönt. A Mesterterv legutóbbi adásában arról beszéltek, milyen fordulatok következhetnek a választási kampány fennmaradt idejében.

A Tisza Párt összejátszik Brüsszellel és Kijevvel – ezt egy közelgő dokumentum is alátámaszthatja

A Tisza tervei szerint a magyar gazdákat is megsarcolnák a családok és a nyugdíjasok mellett. Mindemellett a háborút is támogatnák, továbbá elérnék, hogy Ukrajna az Európai Unióhoz csatlakozzon. A párt és Magyar Péter is egyértelműen Brüsszel zsebében, illetve markában van, egyértelmű az összefüggés Kijev és a Tisza Párt között. A szakértők most rámutattak, hogy a bürokratikus rendszerek nem képesek álcázni magukat.

A Mesterterv podcast vendége volt Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. Az elemző felhívta a figyelmet, hogy napokon belül nyilvánosságra kerülhet egy jelentés, amely komoly fordulatot hozhat a kampányban.

Az egy új lendületet fog adni a kampánynak, ha valódi bizonyíték lesz – nem úgy, mint 2022-ben, hogy csak a választás után, hanem most, 2026-ban már a választás előtt – egy külföldi illegális támogatásra az egyik politikai erővel szemben

– fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel. Az elemző szerint a Tisza Párt Brüsszelből és Kijev irányából is támogatást kaphat. Nem véletlen, hogy a párt kedvező fogadtatásban részesül európai politikai körökben.

A Nézőpont Intézet vezetője példaként említette Manfred Weber személyét, valamint a pénzügyi támogatásokat, továbbá azt a müncheni találkozót, ahol Magyar Péter saját elmondása szerint rövid idő alatt kilenc európai néppárti vezetővel egyeztetett.

Hozzátette: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a városban tartózkodott az esemény idején.

Az biztos, hogy együttműködnek egymással. Kérdés, hogy a sok rejtett szoba egyikében nem beszélték-e meg előre, hogy az ő együttműködésük szent és sérthetetlen

– fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.

Mindeközben Orbán Viktor miniszterelnök a magyarok képviseletében képes szembeszállni a brüsszeli akarattal. Egy későbbi posztjában az elemző kiemelte, hogy a hatalmas nyomás ellenére is kitartott Orbán az EU-csúcson és megvétózta az ukrán hadikölcsönt – írja a Ripost.

Megjelent az első március 15 utáni kutatás, a Tisza stagnál, a Fidesz erősödik

– írja posztjában az elemző.