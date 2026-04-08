Orbán Viktor: mi a hívatlan vendégekkel is emberségesen bánunk

Orbán Viktort Sopronban is hatalmas tömeg várta, a Fő téren egy gombostűt sem lehetett leejteni. Itt is Békemenettel indult a rendezvény, a tömeg zászlókkal és skandáva vonult az Orsolya térről a Fő térre. A helyiek a "Nem leszünk ukrán gyarmat" feliratot vitték maguk előtt, kifejezve az akaratukat.

A hűség városában "Viktor! Viktor! Viktor!" skandálással biztosították az emberek a miniszterelnököt arról, hogy támogatják!

A helyszínen néhány tiszás hergelő is megjelent, akik füttyszóval próbálták megzavarni az esemény nyugalmát, azonban a miniszterelnök frappánsan rendre utasította az ünneprontókat már a beszéde elején.

Vannak vendégeink, igaz, hogy hívatlanok, de mi a hívatlan vendégekkel is emberségesen bánunk.

A miniszterelnök ugyanakkor világossá tette, hogy hol és milyen rendezvényen vannak jelen a résztvevők:

Tegyük világossá, hogy ez itt a Fidesz–KDNP nagygyűlése.

Orbán Viktor hangsúlyozta: bár mindenkit meghallgatnak, nem engedik, hogy elnyomják a saját hangjukat:

Azt nem fogjuk megengedni, hogy a végén még ők lekiabálják a mi fejünket.

A tömeg is reagált elkezdték énekelni az ide illő népdal részletet:

Lefele folyik a Tisza, nem folyik az többé vissza...

A miniszterelnök szerint ha a Tisza-szimpatizánsok megfontolnak néhány gondolatot, akár át is szavazhatnak. Orbán Viktor szavai után egyre csendesebbek lettek a tiszás provokátorok és a fideszes hallgatóság skandálása felerősödött.

Hajrá Fidesz! Hajrá Fidesz!

-zúgta a tömeg. A miniszterelnök nem először szólt a tiszás provokálókhoz is, ők minden egyes országjárásán megjelennek, hogy hergeljék a békés jobboldaliakat, akik kiállnak Magyarország szuverenitása mellett és nem akarják, hogy hazánkat egy ukránbarát kormány vezesse, ami belesodorná hazánkat egy olyan háborúba, amelyhez nekünk magyaroknak semmi közünk.

A kormányfő szerint ugyanakkor fontos, hogy a bizonytalanok is jelen vannak:

Vannak itt olyanok is, akik még nem döntötték el, hogy melyik lábukra álljanak. Azt tanácsoljuk nekik, álljanak a jobbra, azon kényelmesebb az állás.

A beszéd végén egyértelművé tette a tétet és a célt:

Kedves soproniak, azért kérem önöket, hogy vasárnap szavazzanak Barcza Attilára, szavazzanak a Fideszre.

Orbán Viktor országjárása folytatódik

A miniszterelnök országjárása a húsvéti szünet után folytatódik. Orbán Viktor már több hete járja az országot nagy sikerrel. A kormányfő országjárásának eddigi állomásain elképesztően sok ember volt, mindenhol kitörő örömmel fogadták őt. A héten négy városba látogat, a sorozat Budapesten zárul, közvetlenül a választás előtt. Április 9-én Debrecen következik, szintén 18 órától, a Dósa nádor téren. Április 10-én Székesfehérváron várják az érdeklődőket 18 órakor a Városház téren. A záróeseményre április 11-én, szombaton kerül sor Budapesten, a Szentháromság téren. Ez lesz az utolsó nagyobb személyes megjelenés a választás előtt, így kiemelt figyelem kíséri a fővárosi rendezvényt.