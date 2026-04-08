RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Orbán Viktor: mi a hívatlan vendégekkel is emberségesen bánunk

A miniszterelnök először a tiszásokhoz szólt, helyre tette őket. Orbán Viktort Sopronban is hatalmas tömeg várta.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 19:36
orbán viktor fidesz sopron Békemenet

Orbán Viktort  Sopronban is hatalmas tömeg várta, a Fő téren egy gombostűt sem lehetett leejteni. Itt is Békemenettel indult a rendezvény, a tömeg zászlókkal és skandáva vonult az Orsolya térről a Fő térre. A helyiek a "Nem leszünk ukrán gyarmat" feliratot vitték maguk előtt, kifejezve az akaratukat. 

2026.04.08.Orbán Viktor-Országjárás-Sopron
A hűség városában "Viktor! Viktor! Viktor!" skandálással biztosították az emberek a miniszterelnököt arról, hogy támogatják!

A helyszínen néhány tiszás hergelő is megjelent, akik füttyszóval próbálták megzavarni az esemény nyugalmát, azonban a miniszterelnök frappánsan rendre utasította az ünneprontókat már a beszéde elején. 

Vannak vendégeink, igaz, hogy hívatlanok, de mi a hívatlan vendégekkel is emberségesen bánunk.

A miniszterelnök ugyanakkor világossá tette, hogy hol és milyen rendezvényen vannak jelen a résztvevők:

Tegyük világossá, hogy ez itt a Fidesz–KDNP nagygyűlése.

Orbán Viktor hangsúlyozta: bár mindenkit meghallgatnak, nem engedik, hogy elnyomják a saját hangjukat:

Azt nem fogjuk megengedni, hogy a végén még ők lekiabálják a mi fejünket.

A tömeg is reagált elkezdték énekelni az ide illő népdal részletet:

Lefele folyik a Tisza, nem folyik az többé vissza...

A miniszterelnök szerint ha a Tisza-szimpatizánsok megfontolnak néhány gondolatot, akár át is szavazhatnak. Orbán Viktor szavai után egyre csendesebbek lettek a tiszás provokátorok és a fideszes hallgatóság skandálása felerősödött. 

Hajrá Fidesz! Hajrá Fidesz!

-zúgta a tömeg. A miniszterelnök nem először szólt a  tiszás provokálókhoz is, ők  minden egyes országjárásán megjelennek, hogy hergeljék a békés jobboldaliakat, akik kiállnak Magyarország szuverenitása mellett és nem akarják, hogy hazánkat egy ukránbarát kormány vezesse, ami belesodorná hazánkat egy olyan háborúba, amelyhez nekünk magyaroknak semmi közünk.

A kormányfő szerint ugyanakkor fontos, hogy a bizonytalanok is jelen vannak:

Vannak itt olyanok is, akik még nem döntötték el, hogy melyik lábukra álljanak. Azt tanácsoljuk nekik, álljanak a jobbra, azon kényelmesebb az állás.

A beszéd végén egyértelművé tette a tétet és a célt:

Kedves soproniak, azért kérem önöket, hogy vasárnap szavazzanak Barcza Attilára, szavazzanak a Fideszre.

Orbán Viktor országjárása folytatódik

A miniszterelnök országjárása a húsvéti szünet után folytatódik. Orbán Viktor már több hete járja az országot nagy sikerrel. A kormányfő országjárásának eddigi állomásain elképesztően sok ember volt, mindenhol kitörő örömmel fogadták őt. A héten négy városba látogat, a sorozat Budapesten zárul, közvetlenül a választás előtt. Április 9-én Debrecen következik, szintén 18 órától, a Dósa nádor téren. Április 10-én Székesfehérváron várják az érdeklődőket 18 órakor a Városház téren. A záróeseményre  április 11-én, szombaton kerül sor Budapesten, a Szentháromság téren. Ez lesz az utolsó nagyobb személyes megjelenés a választás előtt, így kiemelt figyelem kíséri a fővárosi rendezvényt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
