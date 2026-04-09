Barcsa Lajos: Debrecen nem kísérleti terep!
Orbán Viktor országjárásának következő állomásán, Debrecenben, Barcsa Lajos, a város alpolgármestere is felszólalt. Az alpolgármester a Hajdú-Bihar vármegyei 1-es körzetben indul a kormánypártok jelöltjeként vasárnap. A politikus elmondta: Megvédik a rezsicsökkentést, megállítják a migrációt és támogatják a magyar családokat.
A választás arról szól, hogy Magyarország a maga útját járja, vagy külföldiek diktálnak nekünk. A Tisza Párt Brüsszelnek és Kijevnek akar megfelelni
– mondta Barcsa Lajos, hozzátéve: ők a békét képviselik, mert békét akarnak és Debrecen nem kísérleti terep. Debrecenről a debrecenieknek kell dönteniük. Azt mondta, munka nem áll meg, majd felsorolta a kormánypártok elképzeléseit Debrecen fejlődési irányáról.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre