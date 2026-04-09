Barcsa Lajos: Debrecen nem kísérleti terep!

Orbán Viktor országjárásának következő állomásán, Debrecenben, Barcsa Lajos, a város alpolgármestere is felszólalt. Az alpolgármester a Hajdú-Bihar vármegyei 1-es körzetben indul a kormánypártok jelöltjeként vasárnap. A politikus elmondta: Megvédik a rezsicsökkentést, megállítják a migrációt és támogatják a magyar családokat.

Barcsa Lajos Fotó: Berbuch Richárd Dávid / Hajdu-Bihari Napló

A választás arról szól, hogy Magyarország a maga útját járja, vagy külföldiek diktálnak nekünk. A Tisza Párt Brüsszelnek és Kijevnek akar megfelelni

– mondta Barcsa Lajos, hozzátéve: ők a békét képviselik, mert békét akarnak és Debrecen nem kísérleti terep. Debrecenről a debrecenieknek kell dönteniük. Azt mondta, munka nem áll meg, majd felsorolta a kormánypártok elképzeléseit Debrecen fejlődési irányáról.

Mindehhez ti kelletek

– írta a Magyar Nemzet.