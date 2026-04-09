Országgyűlési választás2026. április 12.
Országjárás: Debrecenben is mindenki egyet akar, rengetegen gyűltek össze

Az országjárás mai állomása Debrecen, pénteken pedig Székesfehérváron szólal fel a miniszterelnök. Csütörtökön is rengetegen gyűltek össze, elsőként Papp László mondott beszédet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 18:24
Módosítva: 2026.04.09. 18:56
Orbán Viktor egyelőre nem pihen, csütörtökön este Debrecenben folytatja országjárását. Ismét nagy tömeg előtt mond beszédet, de előtte még felszólalt Papp László.

Fotó: Berbuch Richárd Dávid /  Hajdu-Bihari Napló
Az országjárás debreceni állomása is óriási siker

Debrecen a rendszerváltás óta a legtöbbbre jutott a magyar városok közül – jelentette ki Papp László, Debrecen fideszes polgármestere. Felidézte: 1994 és 98 között csak egyszer kapott itt négy évet a baloldal, de ez idő alatt is elherdálták a városi vagyon jelentős részét. Piaci ár alatt eladták az önkormányzati lakásokat, a szocialista kormány pedig a lassú elsorvadást szánta a városnak. 

– Mindig óriási tétje van 1-1 választásnak, elég egyszer rosszul dönteni, és aztán évtizedekig kell javítani a hibákat – figyelmeztetett Papp László. – Megsokszoroztuk a város gazdasági erejét, több tízezer új munkahelyet hoztunk létre, Európa egyik legjelentősebb városává tettük a várost – mondta el a polgármester. 

Ha 2015-ben a kormány segítségével nem zárják be a menekülttábort, akkor ma Debrecenben lenne a legtöbb menekült és nem lenne ilyen a közbiztonság

– mutatott rá.

„Van okunk, hogy büszkék legyünk Debrecenre, nem véletlenül fáj rá a Tisza foga, de üzenjük nekik: nem adjuk!” – hangsúlyozta Papp László. Hozzátette: ha olyan kormányunk lesz , akik képesek megvédeni a magyarok érdekét, akkor Debrecen fejlődése töretlen marad.

– Április 12-én csak a Fidesz, mert a Fidesz az egyetlen biztos választás – jelentette ki a polgármester.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
