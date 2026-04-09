Országjárás: Debrecenben is mindenki egyet akar, rengetegen gyűltek össze

Orbán Viktor egyelőre nem pihen, csütörtökön este Debrecenben folytatja országjárását. Ismét nagy tömeg előtt mond beszédet, de előtte még felszólalt Papp László.

Fotó: Berbuch Richárd Dávid / Hajdu-Bihari Napló

Az országjárás debreceni állomása is óriási siker

Debrecen a rendszerváltás óta a legtöbbbre jutott a magyar városok közül – jelentette ki Papp László, Debrecen fideszes polgármestere. Felidézte: 1994 és 98 között csak egyszer kapott itt négy évet a baloldal, de ez idő alatt is elherdálták a városi vagyon jelentős részét. Piaci ár alatt eladták az önkormányzati lakásokat, a szocialista kormány pedig a lassú elsorvadást szánta a városnak.

– Mindig óriási tétje van 1-1 választásnak, elég egyszer rosszul dönteni, és aztán évtizedekig kell javítani a hibákat – figyelmeztetett Papp László. – Megsokszoroztuk a város gazdasági erejét, több tízezer új munkahelyet hoztunk létre, Európa egyik legjelentősebb városává tettük a várost – mondta el a polgármester.

Ha 2015-ben a kormány segítségével nem zárják be a menekülttábort, akkor ma Debrecenben lenne a legtöbb menekült és nem lenne ilyen a közbiztonság

– mutatott rá.

„Van okunk, hogy büszkék legyünk Debrecenre, nem véletlenül fáj rá a Tisza foga, de üzenjük nekik: nem adjuk!” – hangsúlyozta Papp László. Hozzátette: ha olyan kormányunk lesz , akik képesek megvédeni a magyarok érdekét, akkor Debrecen fejlődése töretlen marad.

– Április 12-én csak a Fidesz, mert a Fidesz az egyetlen biztos választás – jelentette ki a polgármester.