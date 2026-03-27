„Ne engedjétek, hogy az az önjelölt próféta szétverje a mi közösségeinket” – Navracsics Tibor is felszólalt Veszprémben
Fontos üzenetet küldött a magyaroknak a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
Orbán Viktor fáradhatatlan. Országjárása következő napján két helyszínre is ellátogat. Veszprémben tartott beszéde előtt Ovádi Péter és Hegedűs Barbara szóltak hihetetlen tömeg előtt, majd Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is felszólalt.
Navracsics Tibor a rendezvényen elmondta, hogy mindig számíthattak rá a vármegyében. Most viszont ő kér segítséget, azt, hogy a polgárok védjék meg az elmúlt 16 évet.
Ne engedjétek, hogy az az önjelölt próféta szétverje a mi közösségeinket
– utalt Magyar Péterre a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
Győzzön a Fidesz-KDNP Veszprémben és az egész vármegyében is. Legyen ott mindenki
– tette hozzá.
Navracsics Tibor beszédét itt nézheted vissza:
