Kora hajnaltól késő estig Orbán Viktorral – Marsi Anikó testközelből követhette a miniszterelnököt
Így csak nagyon kevesen láthatják a korményfőt!
A TV2 riportere, Marsi Anikó egyedülálló lehetőséget kapott: egy zsúfolt munkanapján hajnaltól késő estig követhette Orbán Viktort. Beülhetett mellé az autójába, beléphetett a dolgozószobájába, elkísérhette a megbeszélésekre, és közben kérdezhette is őt. A miniszterelnök testközelből, úgy, ahogy csak nagyon kevesen láthatják!
A TV2 Tények különkiadásában a nézők bepillanthattak a miniszterelnök sűrű programjába a Karmelitától Kecskeméten át egészen egy halászcsárdáig. A 17 órás munkanap 19 percbe sűrítve is rengeteg érdekességet tartogat.
Aki olyan hosszú ideig van, mint én, ott alapvetően az emberi minőség dönti el, hogy akarnak-e veled beszélni. Minden elképzelhető rekordot megdöntöttem, vagy megdöntettek velem az emberek, azzal, hogy rám szavaztak
– árulta el Orbán Viktor, aki nem csak politikáról beszélt.
Nem azért vagyunk a világon, hogy szomorkodjunk, hanem azért hogy derűben éljünk és mi is derűt adjunk a többi embernek is
– vélekedett, de esett szó barátságokról és szövetségekről is.
Az igazi barátaim mind megvannak és kaptam is bajtársakat menet közben
– árulta el a kormányfő. A beszélgetésből az is kiderült, hogy fiatalkorában futballedzője terelte a tanulás felé, ami végül meghatározó döntésnek bizonyult. Az adásból az is kiderült, hogy egy vaságyon szokott aludni Orbán Viktor a Karmelitában, amikor annyi munka van, hogy nincs ideje hazamenni a családjához.
A kampányról is sajátos hasonlattal élt: „A kampány olyan mint a 400 méteres síkfutás, nincs taktika”. Majd hozzátette: „A politikában az idő számít a legtöbbet”.
A műsorban szóba került az is, hogy a kampányt ma már egészen más tényezők is befolyásolják, mint régebben, többek között a technológia rohamos fejlődése: „A modern technológia elérte a magyar politikát”.
A nap egy személyesebb pillanattal zárult: Orbán Viktor felidézte, hogy éppen 38 éve, március 23-án alapították meg a Fideszt, és Cseh Tamást idézve így emlékezett vissza: „Volt egy esténk”.
A riport így nemcsak egy sűrű munkanapot mutatott meg, hanem azt is, hogyan telik a miniszterelnök ideje a tárgyalótermek, országjárás és a mindennapi kötelezettségek függvényében – írja a Mandiner.
