Régi arcok is felbukkantak Orbán Viktor péceli országjárásán

Tovább folytatódik Orbán Viktor országjárása, ezúttal Pécelen jelent a miniszterelnök, hogy megújítsa a 2022-ben kötött háborúellenes szövetséget. Ez a szövetség azonban sokkal mélyebb gyökerekkel rendelkezik, hiszen a kormánypárt a rendszerváltás óta kiáll a nemzeti, patrióta értékek mellett. Pécelen fel is tűnt egy régi támogató – írja a Ripost.

Orbán Viktor péceli országjárásán egy hölgy egyszer csak ezt a közös fotó tartotta fel a magasba

Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Régi szép emlékek

Különösen jó kedvvel érkezett a miniszterelnök a Pest vármegyei településre, ahol humorosan meg is jegyezte, hálás azért, hogy 36 éve tűrik az emberek, hogy ott ül a nappalijukban, abban a szürke kis dobozban. Persze van, aki nem csak a tévé képernyőjén keresztül követte végig a miniszterelnök munkásságát, Orbán Viktor beszéde közben ugyanis egy hölgy feltartott egy régi fényképet, amin ők láthatóak fiatal korukban.

A miniszterelnök el is mondta: sokat számított az elmúlt évtizedekben tapasztalt együttérzés, támogatás és biztatás. Különösen az elmúlt hetekben, amikor az ukránok minden addigi határt átlépve, már a családját is halálosan megfenyegették.

Vagyunk itt néhányan, akikkel 1989 óta ismerjük egymást. Nos, hát nekik azt köszönöm meg, hogy az elmúlt 36 évben hol érdemeim szerint, hol azokon felül támogattak. Köszönöm szépen, hogy együtt dolgozhattunk az elmúlt 36 évben

— szögezte le a miniszterelnök.

Forrás: Mediaworks

"Most jön a java"

Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy a patrióta értékeket valló közösségnek nem csak közös múltja van, hanem közös jövője is. Ráadásul ha körülnézünk a választékon, hogy hol van meg a tapasztalat ahhoz, hogy az ország ki tudjon maradni a háborúól és meg tudjon küzdeni annak minden következményével, akkor azt látjuk, hogy nem túl erős a felhozatal.

Csak annyit szeretnék mondani önöknek, hogy látják, most jön a java. A java nem mögöttünk van, hanem előttünk. Most van elég tapasztalat, van még elég golyó a tárban, nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

— hangsúlyozta a miniszterelnök.