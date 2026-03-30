Az ukránok kilóra akarják megvenni a magyar választást, heti 2 milliárdot fizetnek a Tiszának
A Tisza Párt heti 2 milliárd forintot kap Ukrajnától kampánycélokra. Erről beszélt egy volt ukrán ügynök. Ukrajna mindent megtesz azért, hogy az őket támogató politikai erő kerüljön hatalomra Magyarországon.
Bár Magyar Péter minden beszédében hangsúlyozza a tiszás önkéntesek és a választók segítségét, mára már egyértelmű, hogy a párt apparátusa, az alkalmazottak száma és a rendezvények mérete mind jóval több pénzt követel, mint amit a párt szimpatizánsai összedobhatnak - írja a Ripost. A volt ukrán ügynök nyilatkozata bizonyítja, honnan is érkezik pénz a Tisza Párthoz.
Az ukránok meg akarják venni a magyar választásokat
Nem elég, hogy a Tisza Párt a magyarok zsebéből venné el a pénzt, most már úgy látszik, hogy külföldi befektetőktől el is fogadja azt. A TV2-nek egy volt ukrán ügynök megerősítette, hogy Magyar Péter kampányát több millió euróval segítették az ukránok online adománygyűjtő oldalakon keresztül, de az aranykonvoj szállítmányából is jutott volna a Tisza Pártnak.
A vallomás szerint Ukrajna heti 5 millió euróval, vagyis átváltva közel kétmilliárd forinttal támogatja a Tisza Párt kampányát.
A Tiszának csak a március 15-i, Nemzeti Menettel körített rendezvénye (ahol még a lócitromot is fellapátolták a pártelnök lába alól) több mint 600 millió forintba került. Említést érdemel továbbá az is, hogy a Tisza Pártnak saját bevallása szerint 102 alkalmazottja van, ez több, mint az összes magyarországi pártnak együttvéve. Az ő bérükre 2025-ben több mint 730 millió forintot fizettek ki.
Nem is lehet véletlen, hogy a Tisza épp a kormányt vádolta meg azzal, hogy orosz ügynökökkel próbálják manipulálni a választásokat. Most már látszik, hogy azzal vádaskodnak, amit ők maguk követnek el, még az ukrán titkosszolgálatokhoz is kötődnek. Az ukránok a magyar választásokat is megvennék, hogy egy olyan párt kerüljön kormányra, amely kérdés nélkül támogatja a háborút és az ukrán államot.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre