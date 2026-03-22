A Tisza Párt tervei veszélybe sodornák a gazdákat

A Tisza Párt és jelöltje, Bóna Szabolcs veszélyes illúziót árul, amikor a kötelező agrárkamarai tagság megszüntetését ígéri. Ezekről a tervekről kérdezte az Agrokult az agrárium szereplőit, Papp Zsoltot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökét, Jakab Istvánt a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnökét, valamint Cseh Tibor András NAK-alelnököt.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke

Papp Zsolt NAK-elnök úgy fogalmazott, hogy a kötelező tagság eltörlése nem szabadságot hoz a tagságnak, hanem kiszolgáltatottságot, különösen a kistermelők és családi gazdaságok esetében.

„Ez nem egy reform, hanem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tudatos leépítése, amelynek következményeit a vidéki gazdák fizetnék meg. Aki a kamarát gyengíti, az a magyar agrárium gerincét támadja” – emelte ki.

„Ez az ígéret a tőkeerős nagyvállalatoknak kedvez, miközben magára hagyja azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van szakmai segítségre. Csak hogy néhány példát említsek: a falugazdász-hálózat ingyenes munkája nélkül tízezrek maradnának támogatás, tudás és pályázati segítség nélkül. Bár a Tisza jelszavai hangzatosak, de Magyar Péter és Bóna Szabolcs valójában a vidéki Magyarország leépítésének forgatókönyvét írja. A gazdák mögül kihúzni az intézményi hátteret, nem más, mint felelőtlen rombolás. A Fidesz ezzel szemben bizonyította, hogy hosszú távon is stratégiai partnere a gazdáknak, képes megvédeni az agrártámogatásokat és a magyar mezőgazdaság érdekeit. Aki a valóság talaján áll, az tudja: a kamarai rendszer felszámolása súlyos hiba lenne Magyarország és a magyar mezőgazdaság jövője szempontjából” – mondta el a szakember.

Jakab István a MAGOSZ-elnöke a lap kérdésére elmondta: „Nem vitatjuk, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ a leghatározottabban elutasítja az ukrán EU-csatlakozást. Minden eszközzel tiltakozunk a Mercosur- megállapodás ellen és akár az utcán is megakadályozzuk Von der Leyen őrült terveit, a gazdák támogatásainak csökkentését. Pont ezért zavarja őket a mi munkánk, mert van erőnk és szervezettségünk a saját sorsunk befolyásolására. A kérdés egyszerű, de a jövőnket határozza meg: kié lesz a magyar vidék? A családi gazdaságoké vagy a brüsszeli báboké, ahova Magyar Péter és társai is tartoznak?”