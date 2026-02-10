Nagy István: a kormány megvédi a magyar gazdák érdekeit

Nagy István szerint a magyar gazdák láthatják, hogy minden körülmények között számíthatnak állami segítségre, akár tavaszi faggyal, akár aszállyal, akár járványokkal vagy piaci nehézségekkel szembesülnek. A gazdáknak járó kártalanítások, hitelmoratóriumok vagy a megelőlegezett pályázati kifizetések egyaránt jelzik, hogy a kormány gyors választ ad a kihívásokra - írja az MTI.

Nagy István bizonyosnak tartja, hogy a magyar gazdák "egy brüsszeli bábkormánytól" se számíthatnának semmi jóra Fotó: Kovács Márton / MTI

A Közös Agrárpolitika stratégiai tervének utóbbi 2 éves végrehajtása során 60 felhívás jelent meg, több mint 103 ezer kérelem támogatásáról született döntés 2907 milliárd forint összegben - tette hozzá.

A tárcavezető idén is számít nehézségekre, Brüsszel ugyanis - tette hozzá - csaknem 20 százalékkal csökkentené az agrártámogatásokat, hogy ebből finanszírozhassa az ukrajnai háborút, miközben az új szabadkereskedelmi egyezmények veszélyeztethetik az uniós piacot, a támogatási rendszer átalakítása pedig csődhullámot idézhet elő az agráriumban. Magyarország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az EU Közös Agrárpolitikájának különálló költségvetése legyen, mert a mezőgazdaság és az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, amit senki nem veszélyeztethet.

Brüsszellel szemben a magyar kormány fenntartja a határzárat az ukrán mezőgazdasági importtal szemben is, hogy megakadályozza a kétes eredetű élelmiszerek beözönlését, emellett elutasítja a Mercosur-megállapodást, mert "kettős mérce" az, hogy az európai gazdáktól elvárják a fenntarthatóságot, de közben jöhetne Dél-Amerikából élelmiszer az EU-ba

- tette hozzá.

Nagy István bizonyosnak tartja, hogy a magyar gazdák "egy brüsszeli bábkormánytól" se számíthatnának semmi jóra. A Tisza Párt nem a magyar emberek érdekét képviseli, embereit a globális pénzvilágból küldték ide, Magyar Péter pedig pusztán "látszatember, aki csak a virtuális megjelenéssel foglalkozik". A magyar gazdák ilyen politikusokra nem számíthatna, a nemzeti kormány viszont mindig mellettük fog állni, a támogatási rendszer pedig továbbra is stabil hátteret biztosít számukra - fogalmazott.

Számításai szerint a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési keretéből a beruházási támogatások összege márciusban meghaladhatja az 1000 milliárd forintot, és idén sorra kezdődnek olyan fejlesztések, amelyek munkahelyeket és biztos jövőt jelentenek a vidéki Magyarországnak - mondta a miniszter.