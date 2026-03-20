Kínos dalolászás, értelmetlen kijelentések, alkalmatlan jelöltek– ez Magyar Péter "csodacsapata"
A választásokhoz közeledve egyre kínosabban viselkednek Magyar Péter jelöltjei. A Tisza párt színeiben induló képviselőjelöltről sorra látnak napvilágot olyan felvételek, amelyken kínosan, kellemetlenül viselkednek és ezt napról napra tudják fokozni.
Magyar Péter képviselőjelöltjei jól látható módon nem tudják feldolgozni a kampányhajrá okozta nyomást. Ugyanis a Tisza párt jelöltjei egyre inkább úgy viselkednek, mintha egy szilveszteri kabaré műsorba készülnének, nem pedig a parlamentbe. Van itt minden, általuk kimondhatatlannak vélt település nevek, indokolatlan halandzsázások a különböző fórumokon és ötödik osztályos szintű dalolászás is. Nem meglepő, hogy ezek miatt Magyar Péter, úgy tűnik, lassan idegösszeomlást fog kapni, mivel kezd ő maga is rájönni arra, hogy nemcsak kínos amit a jelöltjei művelnek, de még alkalmatlanná teszi őket arra, hogy országgyűlési képviselők legyenek.
A végtelenségig lehetne sorolni a Tisza párt kínos jelöltjeit
A Tisza kultuszminiszterének készülő Nagy Ervin dunaújvárosi látogatása során kiderült, hogy a színész jobban teszi, ha egy szövegkönyv alapján tanul meg néhány sort, nem pedig saját kútfőből próbál beszédet mondani a szimpatizánsainak. Történt ugyanis, hogy a Vasmű kapcsán összekeverte a szén-monoxidot a szén-dioxid kvótával, de még ez nem is a jéghegy csúcsa. Ezután érte csak el igazán a szellemi mélységet, mikor azt üzente: "Lesz kiút. Itt a vassal foglalkozás lesz!"
Hasonlóan meggyűlt a baja az értelemes mondatok megalkotásával Orbán Anitának is, aki Münchenből hazatérve elmondta, hogy "tegnap érkeztünk haza Péterről Németországban". Persze érthető, hogy az ember elfárad miközben a magyarok ellen dolgozik és szövetkezik Zelenszkijjel és az uniós vezetőkkel.
Azonban ez a nyelvbotlás, ugyan kellemetlen, de mégsem annyira, mint az, hogy Rost Andrea operaénekesnő nem tudja, hogyan kezdődik a Szózat.
Kalocsán is megtalálta Magyar Péter a lehető legkellemetlenebb jelöltet. Judák Zsolt helyieknek tartott fórumán egy igazán bizarr dalt adott elő. A nem várt éneklése még Magyar Pétert is meglepte, aki emiatt a fejét fogva ült a színpad szélén.
Judák Zsolt itt nem állt meg, ezután egy olyan lejtőn indult el, amit a magyar belpolitikában ritkán látni. Ugyanis a dalolászása után halandzsázni kezdett.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pedig a közösségi oldalán mutatta be a Tisza párt békési "csodacsapatát". Egyiküknek ugye jócskán meggyűlt a baja Orosháza település nevének kimondásával, de azért harmadik nekifutásra végülis sikerült érthetően köszönnie az ottaniaknak.
