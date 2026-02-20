RETRO RÁDIÓ

Ha rajtuk múlna, búcsút mondhatnánk a rezsicsökkentésnek

Kemény üzenetet küldött Szentkirályi Alexandra a háborúpártiaknak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 10:23
Szentkirályi Alexandra Barátság kőolajvezeték háború

Szentkirályi Alexandra is megosztotta videójában a felháborító tényt, miszerint a Magyarország kőolaj ellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket újranyitásához minden technikai feltétel adott, mégsem történik semmi.

Kemény üzenetet küldött Szentkirályi Alexandra a háborúpártiaknak. Fotó: Máté Krisztián / metropol

Az ukrán elnök nyíltan zsarol minket, ezzel beavatkozva a magyar választásokba. Zelenszkijék olyan háború-párti kormányt ültetnének a nyakunkba, amely nem tudna nemet mondani a brüsszeli parancsoknak. Ha rajtuk múlna, búcsút mondhatnánk a rezsicsökkentésnek és jöhetne az ezer forintos benzinár is. A nemzeti kormány nem enged a fenyegetéseknek. Hiába minden ellenséges lépés, kitartunk a magyar érdekek mellett és biztosítjuk az olcsó rezsit, ezért is a Fidesz a biztos választás!

mondta a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

 

