Ha rajtuk múlna, búcsút mondhatnánk a rezsicsökkentésnek
Kemény üzenetet küldött Szentkirályi Alexandra a háborúpártiaknak.
Szentkirályi Alexandra is megosztotta videójában a felháborító tényt, miszerint a Magyarország kőolaj ellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket újranyitásához minden technikai feltétel adott, mégsem történik semmi.
Az ukrán elnök nyíltan zsarol minket, ezzel beavatkozva a magyar választásokba. Zelenszkijék olyan háború-párti kormányt ültetnének a nyakunkba, amely nem tudna nemet mondani a brüsszeli parancsoknak. Ha rajtuk múlna, búcsút mondhatnánk a rezsicsökkentésnek és jöhetne az ezer forintos benzinár is. A nemzeti kormány nem enged a fenyegetéseknek. Hiába minden ellenséges lépés, kitartunk a magyar érdekek mellett és biztosítjuk az olcsó rezsit, ezért is a Fidesz a biztos választás!
– mondta a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre