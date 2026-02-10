Orbán Viktor: Országjárás – büfékocsi
Meglepő képet tett közzé Orbán Viktor országjárása következő helyszínéről.
„Országjárás – büfékocsi” – írta humorosan Orbán Viktor legújabb bejegyzésében, amelyet közösségi oldalán osztott meg.
A legjobb farsangi fánk: Pócs János, Jászság
– írja a kormányfő.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre