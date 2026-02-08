RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elárulta Curtisnek: Nem idegen számára a „zsákolás”

Curtis különös kéréssel fordult a miniszterelnökhöz. Egy MMA-harcos barátjának kért aláírást a Háborúellenes Gyűléseken fellépő zenész.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 17:38
Módosítva: 2026.02.08. 17:43
Curtis MMA-harcos barátja is Orbán Viktor kiemelt rajongója. Kiderült, hogy sok helyre követi az elnök urat, többek között a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésre is.

 

Curtis itt mutatta meg a miniszterelnöknek a harchoz használatos kesztyűt, amelyre a barátja kérte az aláírást. Orbán Viktor bevallotta, neki csak bokszkesztyűje volt annak idején, és zsákolt is, de az MMA-kultúrát nem ismeri. Curtis MMA-harcos barátja azért is felnéz Orbán Viktorra, mert elmondása szerint ő is „kemény ember, aki kemény emberekkel harcol” a politika színterén.

 

