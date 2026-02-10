RETRO RÁDIÓ

Hankó Balázs: Még 5 napig lehet jelentkezni a megújult magyar felsőoktatásba

5 nappal a felsőoktatási jelentkezési határidő előtt a megújult magyar felsőoktatás eredményeiről és a hallgatói lehetőségek bővüléséről beszélt legfrissebb Facebook-videójában Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta: az elmúlt évek változásai igazolták, hogy a magyar egyetemek jó úton járnak, hiszen nemzetközi szinten is versenyképesebbek és vonzóbbak lettek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 14:59
Módosítva: 2026.02.10. 15:18
hankó balázs egyetem felsőoktatás

Kiemelte, hogy a rangsorokban egyre több magyar intézmény szerepel előkelő helyen, jelenleg pedig 12 hazai egyetem tartozik a világ legjobb 5 százalékába. A miniszter szerint mindez annak is köszönhető, hogy az egyetemek több lehetőséget kínálnak a hallgatóknak, és folyamatosan bővül az ösztöndíjas képzések száma.

Hankó Balázs
Hankó Balázs Fotó: Lakatos Péter

Elmondta: 2022 óta mintegy 15 ezerrel nőtt az állami ösztöndíjas hallgatók száma, a felvételi kereteket pedig tavalyhoz képest további ötezer fővel emelték, így már akár 92 ezren tanulhatnak ösztöndíjas formában. Hozzátette, hogy jelenleg négyből három hallgató ingyenesen végzi tanulmányait.

A jelentkezési adatok is növekvő érdeklődést mutatnak: a tavalyi, közel 130 ezer jelentkező után az idei felvételi folyamatot már mintegy tízezerrel többen kezdték meg. Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy a Tiszával ellentétben a kormány továbbra sem tervez megszorításokat a felsőoktatásban, és fenntartja az állami ösztöndíjas képzések jelenlegi rendszerét.

A miniszter üzenete szerint a cél változatlan: a megújult, versenyképes magyar felsőoktatás minden fiatal előtt nyitva áll, és érdemes élni a rendelkezésre álló képzési és ösztöndíj lehetőségekkel.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu