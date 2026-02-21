RETRO RÁDIÓ

Itt vannak az első fotók a Háborúellenes Gyűlésről! - Ezek a sztárok már Békéscsabán vannak!

Máris teltház van a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 10:55
Háborúellenes Gyűlés Tóth Gabi Orbán Viktor

Február 21-én újabb állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök országjárása. A békepárti Háborúellenes Gyűlést ezúttal Békéscsabán tartják, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll. A helyszínen már gyűlik a tömeg, sztárok is feltűntek a nézők között.

Tóth Gabi is elment a Háborúellenes Gyűlésre
Tóth Gabi is elment a Háborúellenes Gyűlésre Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Tóth Gabi

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A Háborúellenes Gyűlésen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az eseményen részt vesz Rákay Philip, a Digitális Polgári Körök nagykövete, valamint művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV műsorán is élőben követhető lesz.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Rákay Philip
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

