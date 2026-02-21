- Baji Balázs a Háborúellenes Gyűlésen: Elképesztő fejlődésen ment át a magyar sport az elmúlt 16 évben
- Szabó Zsófit a politikai kiállásról többen is próbálták lebeszélni
- Kónya István: nem hagyhatjuk veszni az elmúlt évek munkáját
- Fiatalokat és sportolókat akar inspirálni a kiállásával Lukács Nikolasz
Itt vannak az első fotók a Háborúellenes Gyűlésről! - Ezek a sztárok már Békéscsabán vannak!
Máris teltház van a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen.
Február 21-én újabb állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök országjárása. A békepárti Háborúellenes Gyűlést ezúttal Békéscsabán tartják, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll. A helyszínen már gyűlik a tömeg, sztárok is feltűntek a nézők között.
A Háborúellenes Gyűlésen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az eseményen részt vesz Rákay Philip, a Digitális Polgári Körök nagykövete, valamint művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV műsorán is élőben követhető lesz.
