Orbán Viktor: Itt még a kávé is áradt
Videón a Háborúellenes Gyűlés egyetlen malőrje.
Ismét hatalmas siker volt a január 24-én megrendezésre került, immár hetedik Háborúellenes Gyűlés. Az esemény során csupán egyetlen baki történt, mégpedig az, amikor a kávéfőző gép "túl hosszú" kávét készített Orbán Viktornak.
Lehet, hogy annyira hosszú kávé lesz, hogy ki is megy
- jegyezte meg tréfásan Orbán Viktor a közösségi médiában megosztott felvételen.
