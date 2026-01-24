Orbán Viktor: Itt még a kávé is áradt

Ismét hatalmas siker volt a január 24-én megrendezésre került, immár hetedik Háborúellenes Gyűlés. Az esemény során csupán egyetlen baki történt, mégpedig az, amikor a kávéfőző gép "túl hosszú" kávét készített Orbán Viktornak.

Orbán Viktor Fotó: MW

Lehet, hogy annyira hosszú kávé lesz, hogy ki is megy

- jegyezte meg tréfásan Orbán Viktor a közösségi médiában megosztott felvételen.