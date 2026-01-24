RETRO RÁDIÓ

A veszélyek korában nem kísérletezni kell, hanem védeni az országot

Bejelentette Orbán Viktor a Nemzeti Petíció három pontját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 16:37
Szánthó Miklós Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen bemutatta a Nemzeti Petíció három pontját: NEM a háború és NEM Ukrajna finanszírozására, NEM a rezsiárak emelésére - írja Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében.

Bejelentette Orbán Viktor a Nemzeti Petíció három pontját a Háborúellenes Gyűlésen
Bejelentette Orbán Viktor a Nemzeti Petíció három pontját a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: MW

A kaposvári DPK-gyűlésből és Orbán Viktor beszédéből kirajzolódott: a háborúk és veszélyek korában a jobboldal a biztos jövő, amely a nemzetközi változásokat azonosítva érvényes válaszokat ad a magyar érdek mentén. A baloldal, a Tisza a régi világrendbe ragadva a nemzetközi és brüsszeli érdekeket akarja megvalósítani Magyarországon.

– írja Szánthó Miklós, hozzátéve: erre példa a bemutatott, három pontos Nemzeti Petíció is, mivel a globalista baloldal nem csak háborúba akar menni, de azt és Ukrajnát finanszírozni is akarja, ahogy ezt mutatja Brüsszel 800+700 milliárdos Ukrán Jóléti Terve. A magyar jobboldal ezzel szemben a magyar jólétet akarja biztosítani, ezért a Petíció NEM-et mond:

  1. A háború, és
  2. Ukrajna további pénzelésére; valamint 
  3. a rezsiárak háború miatti emelésére.

Nem az a lényeg ebben a logikában, hogy mi a globálisan egyébként egyre gyengülő, de Európában még fősodratú brüsszeli elit kontextusa, hanem hogy mi a magyar érdek. Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke pedig a fizikai és anyagi biztonság, a háborúból való kimaradás és a Zelenszkij-rezsim feltőkésítéséről történő lecsatlakozás.

Szánthó Miklós szerint ugyanez a logika érvényes egyéb ügyekben is. Amíg itthon nemzetközi helyett nemzeti döntéshozatal van, addig van határvédelem, van védelem a magyar gazdáknak, és van erő nemet mondani a Magyarországnak káros más brüsszeli tervekre. Ahogy a Mercosur-megállapodás és az ukrán agrárimport sem technikai ügy, hanem szuverenitási kérdés: a magyar mezőgazdaság feladása egyet jelentene az önállóság feladásával.”

A napi politika világa zajos és zavaros, de a valóságban igazából két út van. Az egyik a Tisza által is képviselt globalista és multicég-centrikus brüsszelita, a másik a szuverenista és emberközpontú magyar logikáé. Háborúba való bevonódás vagy a háborúból történő kimaradás. A veszélyek korában nem kísérletezni kell, hanem védeni az országot. Ezért számít ma is a nemzeti oldal a biztos választásnak.

