„Most mindent felülír a béke” - Hajdú Péter szerint most jön a legfontosabb választás

Hajdú Péter a mai kaposvári Háborúellenes Gyűlés előtt a Mandiner stúdiójában fejtette ki véleményét. A műsorvezető Szabó Zsófi kérdésére válaszolt, amikor elárulta, hogy Magyar Péter csak egy nyeretlen kétéves, aki nem tudná kezelni az olyan fekete öves politikusokat, mint Donald Trump vagy Vlagyimir Putyin.

Hajdú Péter Fotó: Mandiner

A Háborúellenes Gyűlések Hajdú Péter szerint ilyenkor még fontosabbak

Egészen más a helyzet, mint négy, nyolc, tizenkettő vagy tizenhat évvel ezelőtt. Ha megnézzük a világpolitikai helyzetet, akkor nem vagyunk messze egy világháborútól. Egyáltalán nem mindegy, hogy ki fog győzni és én mindig azt mondom, hogy nem szabad egy nyeretlen kétévest odaültetni a fekete öves politikusokhoz

– mondta a Mandiner stúdiójában a műsorvezető. Péter elárulta, hogy korábbi videói alatt, amik leginkább a közélettel foglalkoznak, hányan akadtak ki a véleményén.

Nemrég néztem meg a legutóbbi videóm, ami kicsit ilyen politikai hangvételű volt és 700 ezer elérése volt. 19 ezer like, de 300-an meg akarnak ölni. Nagyon durva, hogy milyen érzelmeket és indulatokat tud generálni a politika. Csak azt kellene megérteni, hogy most mindent felülír a béke

– szólt a rosszindulatú hozzászólókhoz a műsorvezető.

Hajdú Péter szerint Donald Trump és Orbán Viktor is fekete öves politikusok (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter elárulta az okot a gyűlöletre

Azért van ennyi utálatos ember a médiában, mivel most a nyeretlen kétéves és a rajongótábora is elhiszi. Akik ebben a táborban vannak, azok azt hiszik, hogy most ők jönnek és aki ez ellen bármit tesz, az dögöljön meg. Teljes mindegy, hogy Szabó Zsófinak hívják vagy Kocsis Máténak, Hajdú Péternek vagy Gulyás Gergelynek. Sajnos itt tartunk, hogy sokkal nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy kimondd, hogy fideszes vagy, mint hogy nem

– árulta el a Mandiner stúdiójában a műsorvezető. Hajdú Péter sosem titkolta politikai hovatartozását, ám ennyire nyíltan eddig nem jelentette ki, hogy Orbán Viktort támogatja. Most valami változott.

Korábban Medgyessy Péter miatt tettem egy kis kitérőt, de igaz, hogy nem politizáltam ennyit. Viszont a legelső videóm akkorát ment a közösségi oldalakon és olyanokat kaptam érte, hogy akkor azt mondtam, hogy tessék: itt van

– idézi Hajdú Pétert a Bors.