Az Európai Unió egy mintegy 800 milliárd dolláros, köz- és magánforrásokra épülő pénzügyi csomagot készül megmozgatni Ukrajna újjáépítésére. A baloldal nemcsak a háborús szerepvállalást támogatná, hanem annak finanszírozását is, amit jól jelez a Brüsszel által felvázolt, 800+700 milliárd dolláros ukrán jóléti programja.

Orbán Viktor bemutatta Brüsszel tervét a háború finanszírozásáról. Fotó: MW

A Bizottság kiszivárgott dokumentuma feketén fehéren leírja, hogy Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának. Ezt a pénzt persze tőlünk szeretné behajtani. Amire mi azt mondjuk: NEM FIZETÜNK!

- írja Orbán Viktor legfrissebb videójához, amelyet a közösségi médiában osztott meg a január 24-ei Háborúellenes Gyűlés után.