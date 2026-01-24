RETRO RÁDIÓ

Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának

Olyan adósságba sodornák Magyarországot, amit nem csak a családok, de még a dédunokák is fizetni fognak. Orbán Viktor bemutatta Brüsszel tervét a háború finanszírozásáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 17:17
Háborúellenes Gyűlés ukrajna Orbán Viktor

Az Európai Unió egy mintegy 800 milliárd dolláros, köz- és magánforrásokra épülő pénzügyi csomagot készül megmozgatni Ukrajna újjáépítésére. A baloldal nemcsak a háborús szerepvállalást támogatná, hanem annak finanszírozását is, amit jól jelez a Brüsszel által felvázolt, 800+700 milliárd dolláros ukrán jóléti programja.

Orbán Viktor bemutatta Brüsszel tervét a háború finanszírozásáról.
Orbán Viktor bemutatta Brüsszel tervét a háború finanszírozásáról. Fotó: MW

A Bizottság kiszivárgott dokumentuma feketén fehéren leírja, hogy Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának. Ezt a pénzt persze tőlünk szeretné behajtani. Amire mi azt mondjuk: NEM FIZETÜNK!

- írja Orbán Viktor legfrissebb videójához, amelyet a közösségi médiában osztott meg a január 24-ei Háborúellenes Gyűlés után.

