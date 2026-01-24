- Látványos képeket osztott meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről
- A veszélyek korában nem kísérletezni kell, hanem védeni az országot
- Nem tudja Ábrahám Róbert, mi lehet a baloldali gyűlöletkeltés vége
- Lenyűgöző történelmi pillanatok a Háborúellenes Gyűlésről
Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának
Olyan adósságba sodornák Magyarországot, amit nem csak a családok, de még a dédunokák is fizetni fognak. Orbán Viktor bemutatta Brüsszel tervét a háború finanszírozásáról.
Az Európai Unió egy mintegy 800 milliárd dolláros, köz- és magánforrásokra épülő pénzügyi csomagot készül megmozgatni Ukrajna újjáépítésére. A baloldal nemcsak a háborús szerepvállalást támogatná, hanem annak finanszírozását is, amit jól jelez a Brüsszel által felvázolt, 800+700 milliárd dolláros ukrán jóléti programja.
A Bizottság kiszivárgott dokumentuma feketén fehéren leírja, hogy Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának. Ezt a pénzt persze tőlünk szeretné behajtani. Amire mi azt mondjuk: NEM FIZETÜNK!
- írja Orbán Viktor legfrissebb videójához, amelyet a közösségi médiában osztott meg a január 24-ei Háborúellenes Gyűlés után.
- Látványos képeket osztott meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről
- A veszélyek korában nem kísérletezni kell, hanem védeni az országot
- Nem tudja Ábrahám Róbert, mi lehet a baloldali gyűlöletkeltés vége
- Lenyűgöző történelmi pillanatok a Háborúellenes Gyűlésről
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre