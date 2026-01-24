RETRO RÁDIÓ

Nem tudja Ábrahám Róbert, mi lehet a baloldali gyűlöletkeltés vége

A korábbi műsorvezető szerint a mostani időszak példátlan a történelmünk során a baloldal viselkedése miatt. Ábrahám Róbert a Háborúellenes Gyűlés előtt kihangsúlyozta, fél attól, mire lennének képesek a tiszások.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 16:25
Háborúellenes Gyűlés Tisza Párt ÁBRAHÁM RÓBERT

Ábrahám Róbert a Háborúellenes Gyűlés előtt, a Mandiner stúdiójában árulta el véleményét a baloldali gyűlöletkeltésről. Az újságíró nem csupán attól fél, hogy egy baloldali győzelemnek milyen negatív hatásai lennének, hanem attól is, hogy ellenkező esetben hogyan csúcsosodna ki a tiszások gyűlölethulláma – írja a Bors.

Ábrahám Róbert a Háborúellenes Gyűlés elptt
A Háborúellenes Gyűlés kaposvári megállója előtt Ábrahám Róbert félelmeiről beszélt az idei évvel kapcsolatban (Fotó: Mandiner)

Ezért fontosak a Háborúellenes Gyűlések

Ilyenkor nagyon fontos, hogy legyenek rendezvények, ahol bátran lehet képviselni, hogy valaki a háborúval nem ért egyet. Ez azért is fontos, mert 5-10 éve ez evidens volt, de ma már nem az. Még a béke fogalma is szitokszóvá vált. Fontos, hogy ilyenkor az ember azt érezze, hogy nincs egyedül, amikor azt érzi, hogy a szomszédos országban és egyébként a nyugaton sem mennek jól a dolgok

– mondta a Mandiner stúdiójában Ábrahám Róbert. A korábbi műsorvezető elmondása szerint van egy nagyon nagy különbség a két oldal között, amit a baloldal nem tud beismerni.

Annál súlyosabb a helyzet, hogy gondolnak rólunk valamit. Itt nem ismerik fel azt, hogy a jobboldalon eszmék tartanak össze minket, míg a másik oldalon az egyetlen összetartó erő, hogy Orbánt gyűlölik. Viszont nemcsak a mostaniakról van szó, hanem amikor a szélsőbaloldal a Jobbikkal akart kormányt váltani, az megmutatta, hogy van egy csoport, akiknek tényleg minden mindegy

– mesélte Ábrahám Róbert.

Ábrahám Róbert Magyarország 

 

A korábbi műsorvezető kiemelte azt is, hogy miért játszhat Magyarország döntő szerepet a háború tovább terjedésének elkerülésében.

A második világháború előtt sem volt olyan mozgolódás, mint most. Én nem állítom azt, hogy itt világháború lesz, de azt sem állítom, hogy légből kapott hülyeség lenne, hogy ennek a veszélye valós. Ilyen átrendeződések közepén, egy olyan országnak, akinek van vétójoga az Unión belül, annak nagyon nagy a jelentősége, hogy ki ül az élén. Ezért lesz a kampány nagyon hangos és szerintem az utána lévő időszak is az lesz

– jelentette ki Ábrahám Róbert. 

 

