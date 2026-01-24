RETRO RÁDIÓ

Lenyűgöző történelmi pillanatok a Háborúellenes Gyűlésről

Hihetetlen videót osztott meg Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 15:48
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor videó

„Micsoda fogadtatás! Jó volt veletek!” - írja Orbán Viktor legfrissebb videójához, amelyet a közösségi médiában osztott meg a január 24-ei Háborúellenes Gyűlésről.

Óriási tömeg várta Orbán Viktort a Háborúellenes Gyűlésen
Óriási tömeg várta Orbán Viktort a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: www.arpadkurucz.com / MW

Ami jár, az jár! Támogatunk, Viktor, mindent bele!

- írja az egyik kommentelő.

„Miniszterelnök Úrban sokan bíznak és nem vakon!” - írták mások.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu