Lenyűgöző történelmi pillanatok a Háborúellenes Gyűlésről
Hihetetlen videót osztott meg Orbán Viktor.
„Micsoda fogadtatás! Jó volt veletek!” - írja Orbán Viktor legfrissebb videójához, amelyet a közösségi médiában osztott meg a január 24-ei Háborúellenes Gyűlésről.
Ami jár, az jár! Támogatunk, Viktor, mindent bele!
- írja az egyik kommentelő.
„Miniszterelnök Úrban sokan bíznak és nem vakon!” - írták mások.
