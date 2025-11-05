RETRO RÁDIÓ

A józsefvárosi Fidesz reagált a Pikó András vezette önkormányzat szexuális zaklatási botrányára

Azonnali lemondásra szólították fel a botrány résztvevőit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 11:34
Módosítva: 2025.11.05. 13:12
Pikó András Oláh József botrány

A józsefvárosi Fidesz Facebook-posztban szólította fel Oláh Józsefet és Pikó Andrást, valamint minden olyan baloldali képviselőt, aki segített eltitkolni a botrányos ügyet, hogy azonnali hatállyal mondjanak le tisztségeikről.

önkormányzat testületi ülés 2025_10_30 Budapest Pikó András
Fotó: Tumbász Hédi/Metropol

Ahogy az a Metropol cikkéből is kiderül, szexuális tartalmú megjegyzéseket tett kolléganőire, és ügyfeleire, szemmel vetkőztette őket, és illetlen sms-eket küldött nekik az egyik józsefvárosi önkormányzati képviselő. A Metropol szerkesztőségéhez eljutott a megbotránkoztató dokumentum egy része, amely feltárja a megrendítő esetet. Eszerint, egy kiszolgáltatott nőt is zaklatott Pikó András egyik baloldali képviselője, Oláh József.

A Józsefvárosi Fidesz közleményét változtatás nélkül közöljük:

A kiszolgáltatott nőket szexuálisan zaklató Oláh József momentumos önkormányzati képviselőnek és Pikó András polgármesternek, aki ehhez a hallgatásával asszisztált, távoznia kell a közéletből!

Józsefváros történetének egyik legsúlyosabb és legsötétebb botrányát igyekezett Pikó András polgármester eltitkolni nyilvánosság elől. A sajtóban ma megjelent egy az önkormányzat berkeiből származó hivatalos dokumentum, amely szerint Oláh József momentumos önkormányzati képviselő a hajléktalanok segítéséért létrejött LÉLEK-házban kiszolgáltatott nőket zaklatott. Megjegyzéseket tett, nyomult rájuk, szemmel vetkőztette és illetlen sms-ekkel bombázta őket és sokszor még az sem tántorította el őt ettől a zaklató magatartástól, hogy áldozatai házasok voltak. A munkatársnőit félelemben tartotta, folyamatosan a hatalmát fitogtatva hangoztatta, hogy ő nem akárki. 

Pikó András polgármester tudott erről a gyalázatos esetről, de megpróbálta eltussolni a botrányt. A végletekig tagadta a zaklatás tényét, ezzel fedezte a szexuális zaklató képviselőjét, Oláh Józsefet.

Pikó András zűrös figurákkal tölti fel a városházát, amivel szégyent hoz Józsefvárosra. Van már hivatalos személy elleni erőszak miatt jogerősen elítélt embere, kábítószeres befolyásoltság alatt randalírozó beosztottja, és ezeket szaporította volna a nőverési botrányba keveredett Balázs Andrással és most a Losonci negyedi időközi választáson a drogbulikba járó Horváth Alexanderrel.    

Oláh József a tettét követően nem maradhat a kerület vezetésében, de Pikó Andrásnak – aki hallgatásával falazott neki – is mennie kell. 

Felszólítjuk Oláh Józsefet és Pikó Andrást, hogy azonnali hatállyal mondjanak le! Továbbá mondjon le minden olyan baloldali képviselő, aki segített eltitkolni ezt a botrányos ügyet!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
