A józsefvárosi Fidesz reagált a Pikó András vezette önkormányzat szexuális zaklatási botrányára

A kiszolgáltatott nőket szexuálisan zaklató Oláh József momentumos önkormányzati képviselőnek és Pikó András polgármesternek, aki ehhez a hallgatásával asszisztált, távoznia kell a közéletből!

Józsefváros történetének egyik legsúlyosabb és legsötétebb botrányát igyekezett Pikó András polgármester eltitkolni nyilvánosság elől. A sajtóban ma megjelent egy az önkormányzat berkeiből származó hivatalos dokumentum, amely szerint Oláh József momentumos önkormányzati képviselő a hajléktalanok segítéséért létrejött LÉLEK-házban kiszolgáltatott nőket zaklatott. Megjegyzéseket tett, nyomult rájuk, szemmel vetkőztette és illetlen sms-ekkel bombázta őket és sokszor még az sem tántorította el őt ettől a zaklató magatartástól, hogy áldozatai házasok voltak. A munkatársnőit félelemben tartotta, folyamatosan a hatalmát fitogtatva hangoztatta, hogy ő nem akárki.

Pikó András polgármester tudott erről a gyalázatos esetről, de megpróbálta eltussolni a botrányt. A végletekig tagadta a zaklatás tényét, ezzel fedezte a szexuális zaklató képviselőjét, Oláh Józsefet.

Pikó András zűrös figurákkal tölti fel a városházát, amivel szégyent hoz Józsefvárosra. Van már hivatalos személy elleni erőszak miatt jogerősen elítélt embere, kábítószeres befolyásoltság alatt randalírozó beosztottja, és ezeket szaporította volna a nőverési botrányba keveredett Balázs Andrással és most a Losonci negyedi időközi választáson a drogbulikba járó Horváth Alexanderrel.

Oláh József a tettét követően nem maradhat a kerület vezetésében, de Pikó Andrásnak – aki hallgatásával falazott neki – is mennie kell.

Felszólítjuk Oláh Józsefet és Pikó Andrást, hogy azonnali hatállyal mondjanak le! Továbbá mondjon le minden olyan baloldali képviselő, aki segített eltitkolni ezt a botrányos ügyet!