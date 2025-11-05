A józsefvárosi Fidesz reagált a Pikó András vezette önkormányzat szexuális zaklatási botrányára
Azonnali lemondásra szólították fel a botrány résztvevőit.
A józsefvárosi Fidesz Facebook-posztban szólította fel Oláh Józsefet és Pikó Andrást, valamint minden olyan baloldali képviselőt, aki segített eltitkolni a botrányos ügyet, hogy azonnali hatállyal mondjanak le tisztségeikről.
Ahogy az a Metropol cikkéből is kiderül, szexuális tartalmú megjegyzéseket tett kolléganőire, és ügyfeleire, szemmel vetkőztette őket, és illetlen sms-eket küldött nekik az egyik józsefvárosi önkormányzati képviselő. A Metropol szerkesztőségéhez eljutott a megbotránkoztató dokumentum egy része, amely feltárja a megrendítő esetet. Eszerint, egy kiszolgáltatott nőt is zaklatott Pikó András egyik baloldali képviselője, Oláh József.
A Józsefvárosi Fidesz közleményét változtatás nélkül közöljük:
A kiszolgáltatott nőket szexuálisan zaklató Oláh József momentumos önkormányzati képviselőnek és Pikó András polgármesternek, aki ehhez a hallgatásával asszisztált, távoznia kell a közéletből!
Józsefváros történetének egyik legsúlyosabb és legsötétebb botrányát igyekezett Pikó András polgármester eltitkolni nyilvánosság elől. A sajtóban ma megjelent egy az önkormányzat berkeiből származó hivatalos dokumentum, amely szerint Oláh József momentumos önkormányzati képviselő a hajléktalanok segítéséért létrejött LÉLEK-házban kiszolgáltatott nőket zaklatott. Megjegyzéseket tett, nyomult rájuk, szemmel vetkőztette és illetlen sms-ekkel bombázta őket és sokszor még az sem tántorította el őt ettől a zaklató magatartástól, hogy áldozatai házasok voltak. A munkatársnőit félelemben tartotta, folyamatosan a hatalmát fitogtatva hangoztatta, hogy ő nem akárki.
Pikó András polgármester tudott erről a gyalázatos esetről, de megpróbálta eltussolni a botrányt. A végletekig tagadta a zaklatás tényét, ezzel fedezte a szexuális zaklató képviselőjét, Oláh Józsefet.
Pikó András zűrös figurákkal tölti fel a városházát, amivel szégyent hoz Józsefvárosra. Van már hivatalos személy elleni erőszak miatt jogerősen elítélt embere, kábítószeres befolyásoltság alatt randalírozó beosztottja, és ezeket szaporította volna a nőverési botrányba keveredett Balázs Andrással és most a Losonci negyedi időközi választáson a drogbulikba járó Horváth Alexanderrel.
Oláh József a tettét követően nem maradhat a kerület vezetésében, de Pikó Andrásnak – aki hallgatásával falazott neki – is mennie kell.
Felszólítjuk Oláh Józsefet és Pikó Andrást, hogy azonnali hatállyal mondjanak le! Továbbá mondjon le minden olyan baloldali képviselő, aki segített eltitkolni ezt a botrányos ügyet!
