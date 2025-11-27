Deák Dániel: Szerbia nem tudta elkerülni mindazt, amit Magyarország igen

"Egy pillanat alatt borult fel Szerbia olajellátása: az amerikai szankciók hatására leálltak a horvát vezetéken érkező szállítások, a bankok befagyasztották a stratégiai olajcég, a NIS pénzügyeit, és a pancsovai finomító – az ország fő üzemanyagforrása – gyakorlatilag leállásra kényszerült. Ráadásul több mint 300 benzinkúton a bankkártyás fizetés sem opció – hiszen a NIS tulajdonában lévő kutakon pedig nem működnek az amerikai kártyatársaságok által kibocsátott bankkártyák, a NIS-sel pedig pénzügyi tranzakciók se bonyolíthatók le. A szerbiai kutak üzemeltetői szerint még nincs ellátási probléma, de hogy holnap sem lesz, arra már senki nem tud garanciát vállalni" - írta meg a Facebook-oldalán Deák Dániel.

Erre hívta fel a figyelmet Deák Dániel / Fotó: Facebook

Szerbia tehát nem tudta elkerülni mindazt, amit Magyarország igen: Orbán Viktor a november 7-i washingtoni látogatása során megállapodott Donald Trumppal, hogy hazánk mentesül az amerikai energiaszankciók aló. Így nálunk nincsenek ellátási problémák. Orbán Viktor világossá tette: Szerbia stratégiai szövetségese Magyarországnak, ma Szerbiába utazik és megpróbál segíteni a szomszédos országnak

- tette hozzá Deák Dániel.