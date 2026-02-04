Egyszerre meleg és a havazás? A következő napok időjárására fel kell készülni

Az időjárás az elmúlt napokban már egészen kellemes volt, majd egyszer csak visszatért a hó, mellé pedig a melegfront is hamar befészkelte magát. Jobb vigyázni az erre érzékenyeknek.

Az időjárás szélsőséges lesz a napokban Fotó: Petr Dvořák / freepik.com / Illusztráció

Az időjárás lavírozik a tavasz és a tél között

Szerdán borult időre számíthatunk sokfelé esővel, csak délutántól dél felől szűnik a csapadék és csökken a hőmérséklet. Az északkeleti szél erős lesz. 2-12 fok valószínű, délen lesz enyhébb az idő.

Eleinte változóan, később erősen felhős lesz az ég csütörtökön. Eleinte elszórtan, délutántól többfelé fordul elő eső, záporeső. 5 és 11 fok között mozoghat a hőmérséklet - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Pénteken erősen felhős, párás, foltokban ködös időre van kilátás. Délutántól főleg a déli tájakon alakul ki eső, szitálás. +8 fok körüli értékeket mérhetünk.

Délelőtt borult, párás idő valószínű a hétvége első felében, szombaton, majd délután az élénkülő északnyugati szél hatására csökken a felhőzet. +6, +7 fok körül alakulhat a maximum.