Megbolondul az időjárás, havazás majd 12 fok várható

A bolondját fogja járatni velünk az időjárás. A hét első felében, még fagy, havazás és ónos eső várható. Ám a hét vége felé kanyarodva már plusz 12 fokot mérhetünk a hőmérővel.

Havazás és fagy után tavaszias időt hoz az időjárás. / Fotó: Freepik - illusztráció

Havazás és fagy után tavaszias időt hoz az időjárás

Kedd: Délnyugat felől beborul az ég, csapadék főként az Északi-középhegység tágabb környezetében várható. Kezdetben havazás, ónos eső is lehet, majd egyre inkább havas esőbe, esőbe vált a csapadék. A délkeleti szél többfelé megerősödik. A fagyos reggelt követően délutánra +4 fok köré enyhül a levegő.

Szerda: Erősen felhős, sokfelé borult égbolt valószínű, szórványosan esővel, szitálással. A délkeleti, keleti szél továbbra is élénk, olykor erős marad. A legmagasabb hőmérséklet +1 és +10 fok között alakul.

Csütörtök: Borongós, párás idő ígérkezik, ugyanakkor délen egyre gyakrabban süthet ki a nap. Elszórtan újabb eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél sokfelé erős lesz. Napközben 6 és 12 fok közé melegszik a levegő - írja a Köpönyeg.

Péntek: Felhős idő valószínű, időnként rövid felszakadozásokkal. A reggeli órákban párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. Elszórtan eső, zápor előfordulhat. 7-9 fok körüli enyheség lehet.