Hoppá! Ezeken a tájakon ismét leeshet a hó

Február első napján folytatódik a hideg tél.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 06:00
Nem enged el minket a téli időjárás, folytatódik a hószállingózás, a fagy és a dermesztő hideg.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet vasárnap. Forrás: köpönyeg.hu
Időjárás a hét utolsó napján és a hét elején

Vasárnap

Február első napján északkelet irányából tovább csökken a felhőzet, az ország többi részén azonban felhős időjárás marad. Hószállingózás főleg a déli tájakon fordulhat elő. Reggel -1 fokkal kezdünk, majd délutántól 1 fok várható.

Hétfő

Gyenge hóesés várható a nap kezdetén, majd felszakadozik a felhőzet dél, délkelet irányából. Megélénkül a délkeleti szél. Reggel és hajnalban -4 fok lesz, napközben 2 fok köré enyhül a hőmérséklet.

Kedd

Eleinte változóan, majd később erősen felhős lesz az égbolt. Vegyes halmazállapotú csapadék az esti óráktól érkezhet. Dermesztő fagy érkezik, reggel akár -10 fokig csökkenhet a hőmérséklet, délután pedig maximum 4 fokig kúszik majd a hőmérő higanyszála - írja a köpönyeg.hu.

 

