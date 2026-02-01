Hoppá! Ezeken a tájakon ismét leeshet a hó

Nem enged el minket a téli időjárás, folytatódik a hószállingózás, a fagy és a dermesztő hideg.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet vasárnap. Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás a hét utolsó napján és a hét elején

Vasárnap

Február első napján északkelet irányából tovább csökken a felhőzet, az ország többi részén azonban felhős időjárás marad. Hószállingózás főleg a déli tájakon fordulhat elő. Reggel -1 fokkal kezdünk, majd délutántól 1 fok várható.



Hétfő

Gyenge hóesés várható a nap kezdetén, majd felszakadozik a felhőzet dél, délkelet irányából. Megélénkül a délkeleti szél. Reggel és hajnalban -4 fok lesz, napközben 2 fok köré enyhül a hőmérséklet.



Kedd

Eleinte változóan, majd később erősen felhős lesz az égbolt. Vegyes halmazállapotú csapadék az esti óráktól érkezhet. Dermesztő fagy érkezik, reggel akár -10 fokig csökkenhet a hőmérséklet, délután pedig maximum 4 fokig kúszik majd a hőmérő higanyszála - írja a köpönyeg.hu.