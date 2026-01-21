A Vojejkov-tengely miatt van szibériai hideg: 10 év után visszatérhet Európába a csontig hatoló fagy
Csaknem tíz éve nem látott hideg készül Európában: a Vojejkov-tengely visszatérése szibériai fagyokat hozhat Magyarországra is. A derült éjszakákon -15, sőt helyenként -20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet, miközben napközben is alig melegszik a levegő.
A tél újra támadásba lendült: jelentősen csökken a hőmérséklet. Bár a januári időjárás eddig sem bánt kesztyűs kézzel Európával, az előrejelzések szerint a következő napokban egy ennél is keményebb időszak veheti kezdetét. Egy ritka, sokéves kihagyásokkal jelentkező légköri jelenség, a Vojejkov-tengely kialakulása körvonalazódik, amely a kontinens legbrutálisabb teleiért felelős.
Az Időkép előrejelzése szerint a héten elég kemény éjszakai fagyokra kell készülni. Napközben a tartósan napos vidékeken a hőérzet valamivel kedvezőbb lehet, ugyanakkor árnyékos, borult környezetben pillanatok alatt dermesztő hideg alakulhat ki. A derült, szélcsendes éjszakákon -15, sőt akár -20 fok is előfordulhat, miközben nappal is többfelé fagypont alatt maradhat a hőmérséklet.
Tíz éve nem volt ilyen alacsony hőmérséklet!
A meteorológusok szerint Európa felett létrejöhet az úgynevezett Vojejkov-tengely, amely a legkeményebb teleket szokta elhozni kontinensünkre. Ilyen jellegű, kontinentális méretű hidegbetörésre 2016–2017 óta nem volt példa, előtte pedig 2012-ben és 2003-ban okozott emlékezetes fagyhullámokat.
Ahogy korábbi cikkünkben is megírtuk, az elkövetkezendő napokban bár számíthatunk némi napsütésre, egyes légköri jelenségek miatt a hideg egyre jobban „beszorul” a Kárpát-medencébe. Ez az a helyzet, amikor a tél igazán megmutatja az erejét.
Mi az a Vojejkov-tengely?
A Vojejkov-tengely akkor alakul ki, amikor két hatalmas anticiklon, a Szibériai- és az Azori-anticiklon összekapcsolódik Európa felett.
Ez egyfajta „légköri falat” hoz létre. Ez a fal elzárja az óceán felől érkező enyhébb, nedves légtömegek útját, vagyis a nyugatias áramlás gyakorlatilag megszűnik. A ciklonok kénytelenek a tengelytől északra vagy délre kerülni, miközben a tengely keleti oldalán akadálytalanul zúdul be a rendkívül hideg, kontinentális szibériai levegő Közép-Európába.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Az Időkép szerint a Vojejkov-tengely miatt tartós, száraz idő alakulhat ki, azonban ennek komoly ára van: a levegő rendkívül hideg. A globális GFS modell előrejelzésén jól látható, ahogy a szibériai eredetű légtömeg elárasztja Európát január második felében.
Ez nem egy szokványos lehűlés, hanem kontinentális léptékű blokád, amely kizárja az enyhébb levegőt, és hosszú napokra, akár hetekre is „bebetonozhatja” a fagyos időjárást.
A meteorológusok már riadót fújtak: több vármegyében is riasztást adtak ki az extrém alacsony hőmérséklet miatt. Az érintett térségekben -15 fok alatti minimumok, helyenként pedig -20 fok közeli értékek sem kizártak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -15 és -7 fok között alakul, de a derült, szélcsendes északkeleti tájakon ennél is hidegebb lehet. Szerdán a nappali csúcsértékek -7 és +2 fok között várhatók.
Fontos részletek! Íme a legfontosabb kérdések:
Miért veszélyes a Vojejkov-tengely?
Ez a jelenség viszonylag ritkán fordul elő, de amikor igen, emlékezetes teleket hoz. 2003-ban, 2012-ben és legutóbb 2017-ben is komoly fagyhullámokat okozott.
Mit jelent ez a Kárpát-medencében?
Az enyhe, ködös időnek vége. A levegő kitisztul, de cserébe brutálisan lehűl. A derült éjszakákon -15, -20 fokos fagyok is lehetnek, és napközben is fagypont alatt maradhat a hőmérséklet.
Az időjárási körülmények eddig sem kímélték a kontinenst: a Brit-szigetektől a Kárpát-medencéig hótakaró és kemény fagyok jellemezték az év elejét, Spanyolországban pedig nem voltak ritkák a -10 fok alatti minimumok sem. Az előrejelzések szerint a tél úgynevezett. második hulláma minden eddiginél keményebbnek ígérkezik. A szakemberek pedig egyre magabiztosabban jósolják a Vojejkov-tengely kialakulását.
Minden jel arra utal, hogy a tél még korántsem ért véget. A fokozott óvatosság mellett érdemes folyamatosan figyelni a frissülő előrejelzéseket is.
