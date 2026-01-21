A Vojejkov-tengely miatt van szibériai hideg: 10 év után visszatérhet Európába a csontig hatoló fagy

A tél újra támadásba lendült: jelentősen csökken a hőmérséklet. Bár a januári időjárás eddig sem bánt kesztyűs kézzel Európával, az előrejelzések szerint a következő napokban egy ennél is keményebb időszak veheti kezdetét. Egy ritka, sokéves kihagyásokkal jelentkező légköri jelenség, a Vojejkov-tengely kialakulása körvonalazódik, amely a kontinens legbrutálisabb teleiért felelős.

A januári jelentős havazást követően kemény éjszakai fagyokra készülhetünk (Fotó: Komka Péter / mti)

Az Időkép előrejelzése szerint a héten elég kemény éjszakai fagyokra kell készülni. Napközben a tartósan napos vidékeken a hőérzet valamivel kedvezőbb lehet, ugyanakkor árnyékos, borult környezetben pillanatok alatt dermesztő hideg alakulhat ki. A derült, szélcsendes éjszakákon -15, sőt akár -20 fok is előfordulhat, miközben nappal is többfelé fagypont alatt maradhat a hőmérséklet.

Tíz éve nem volt ilyen alacsony hőmérséklet!

A meteorológusok szerint Európa felett létrejöhet az úgynevezett Vojejkov-tengely, amely a legkeményebb teleket szokta elhozni kontinensünkre. Ilyen jellegű, kontinentális méretű hidegbetörésre 2016–2017 óta nem volt példa, előtte pedig 2012-ben és 2003-ban okozott emlékezetes fagyhullámokat.