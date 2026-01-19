Életveszélyes hideg csap le az országra, figyelmeztet az orvosmeteorológus
Extrém hideg érkezik: a következő napokban akár mínusz 20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. A szakértők szerint veszélyes helyzet alakulhat ki, ezért vörös kód van érvényben, és fokozottan figyelni kell az idősekre és a gyerekekre, valamint a betegekre a hideg miatt.
Brutális hideghullám érkezett Magyarország fölé: egy erős anticiklon olyan szibériai eredetű légtömeget hoz magával, amely napokon át tartó, rendkívül erős fagyokat okozhat – figyelmeztet a Meteo Klinika. Az előremutató időjárás jelentések szerint helyenként akár -20 Celsius-fok alatti hőmérsékletek is előfordulhatnak. Emiatt az országban vörös kód van érvényben, és a szakemberek fokozott óvatosságra intenek.
Miért ilyen veszélyes ez a hideg?
Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint a most érkezett szibériai légtömeg egyik legfőbb jellemzője az extrém alacsony hőmérséklet és a rendkívül száraz levegő. Ez különösen éjszaka, illetve a hóval borított területeken okoz nagyon erős lehűlést.
A kihűlés kockázata rendkívül nagy. Elég egy rövid rosszullét az utcán, és akár egy-két óra alatt végzetes következménye lehet a hidegnek
– figyelmeztet a meteogyógyász szakértő. Napközben a tartósan napos vidékeken a hőérzet valamivel kedvezőbb lehet. Ezeken a területeken – megfelelő, réteges öltözködéssel – akár hosszabb séták is vállalhatók, ugyanakkor árnyékos, borult környezetben pillanatok alatt dermesztő hideg alakulhat ki, ami perceken belül fagyási sérüléseket okozhat a fedetlen bőrön.
A zúzmarás, ködös, borult tájakon viszont egész nap megmaradhat a fagy, itt a hőérzet kifejezetten hideg lesz, és ónos szitálásra is számítani kell. Ezeken a területeken kisebb a napi hőingás, de a tartós hideg komoly terhelést jelent a szervezetnek.
Kik lehetnek a legnagyobb veszélyben?
Ez a helyzet extrém módon megterheli a keringési rendszert, valamint jelentősen megnő a sztrók és az infarktus kockázata,
A beszűkülő erek miatt drasztikusan megugrik a sztrókok, infarktusok, szívelégtelenségek előfordulása és nehézlégzés, valamint veszélyesen kiugró vérnyomás alakulhat ki
– mondja Pintér Ferenc. Ezért különösen fontos a figyelmeztető tünetek felismerése: mellkasi fájdalom, légszomj, szédülés, beszédzavar, féloldali zsibbadás esetén azonnal segítséget kell hívni.
Később a helyzet tovább fokozódik: intenzív ónos eső várható, ami a járdákat és az utakat pillanatok alatt tükörjéggé változtatja, megnövelve a balesetveszélyt. Az operatív törzs ezért arra figyelmeztet, hogy az autósok ne hagyják félig üresen az üzemanyagtartályt, tartsanak a járműben takarót, meleg ruhát és készüljenek fel arra, hogy elakadás esetén akár hosszabb ideig is fűteni kell az autót.
A kisgyermekek szervezete még kevésbé képes a hőkiegyenlítésre, ezért az extrém hidegben jobb nem kivinni őket a szabadba, ha erre mégis szükség van, melegen és rétegesen érdemes öltöztetni és folyamatosan figyelni arra, hogy a testhője ne csökkenjen túlzottan, keze, füle, arca ne fagyjon meg.
Milyen idő vár ránk a következő napokban?
Az előrejelzések szerint akár –24 fokos extrém hideg is jöhet, tehát az idei tél legnehezebb napjai következnek. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint:
- Kedden több helyen köd és rétegfelhőzet maradhat, máshol napos idő lesz. Reggel akár -20 foknál is hidegebb lehet.
- Szerdán keleten több napsütés, nyugaton borongósabb idő valószínű, reggel -22 fokig is süllyedhet a hőmérséklet.
- Csütörtökön ködös, rétegfelhős idő várható hószállingózással, reggel -10 fok körül.
- Pénteken havazás, majd ónos eső is érkezhet, ismét melegszik az idő, délután akár +1 fok is lehet.
Vörös kód van érvényben – figyeljünk oda egymásra!
A hatóságok hangsúlyozzák: senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakát, a szociális intézmények egész nap fogadják a rászorulókat. Ha bajba jutott, kihűlésnek kitett embert látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót. A vörös kód érvényben van, és a következő napokban mindenki fokozottan figyeljen az idősekre, valamint a környezetében élőkre, mert a következő napok komoly próbatétel elé állítanak mindenkit.
