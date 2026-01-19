RETRO RÁDIÓ

Életveszélyes hideg csap le az országra, figyelmeztet az orvosmeteorológus

Extrém hideg érkezik: a következő napokban akár mínusz 20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. A szakértők szerint veszélyes helyzet alakulhat ki, ezért vörös kód van érvényben, és fokozottan figyelni kell az idősekre és a gyerekekre, valamint a betegekre a hideg miatt.

Brutális hideghullám érkezett Magyarország fölé: egy erős anticiklon olyan szibériai eredetű légtömeget hoz magával, amely napokon át tartó, rendkívül erős fagyokat okozhat figyelmeztet a Meteo Klinika. Az előremutató időjárás jelentések szerint helyenként akár -20 Celsius-fok alatti hőmérsékletek is előfordulhatnak. Emiatt az országban vörös kód van érvényben, és a szakemberek fokozott óvatosságra intenek. 

extrém hideg
A hőmérséklet-ingadozás és a száraz, hideg levegő folyamatos tüneteket okozhat Fotó:  pexels.com

Miért ilyen veszélyes ez a hideg? 

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint a most érkezett szibériai légtömeg egyik legfőbb jellemzője az extrém alacsony hőmérséklet és a rendkívül száraz levegő. Ez különösen éjszaka, illetve a hóval borított területeken okoz nagyon erős lehűlést. 

A kihűlés kockázata rendkívül nagy. Elég egy rövid rosszullét az utcán, és akár egy-két óra alatt végzetes következménye lehet a hidegnek

 – figyelmeztet a meteogyógyász szakértő. Napközben a tartósan napos vidékeken a hőérzet valamivel kedvezőbb lehet. Ezeken a területeken – megfelelő, réteges öltözködéssel – akár hosszabb séták is vállalhatók, ugyanakkor árnyékos, borult környezetben pillanatok alatt dermesztő hideg alakulhat ki, ami perceken belül fagyási sérüléseket okozhat a fedetlen bőrön. 

A zúzmarás, ködös, borult tájakon viszont egész nap megmaradhat a fagy, itt a hőérzet kifejezetten hideg lesz, és ónos szitálásra is számítani kell. Ezeken a területeken kisebb a napi hőingás, de a tartós hideg komoly terhelést jelent a szervezetnek. 

Kik lehetnek a legnagyobb veszélyben? 

Ez a helyzet extrém módon megterheli a keringési rendszert, valamint jelentősen megnő a sztrók és az infarktus kockázata

A beszűkülő erek miatt drasztikusan megugrik a sztrókok, infarktusok, szívelégtelenségek előfordulása és nehézlégzés, valamint veszélyesen kiugró vérnyomás alakulhat ki

– mondja Pintér Ferenc. Ezért különösen fontos a figyelmeztető tünetek felismerése: mellkasi fájdalom, légszomj, szédülés, beszédzavar, féloldali zsibbadás esetén azonnal segítséget kell hívni

Pintér Ferenc: vigyázzunk az idősekre és a kisgyermekekre, extrém hideg jön!

Később a helyzet tovább fokozódik: intenzív ónos eső várható, ami a járdákat és az utakat pillanatok alatt tükörjéggé változtatja, megnövelve a balesetveszélyt. Az operatív törzs ezért arra figyelmeztet, hogy az autósok ne hagyják félig üresen az üzemanyagtartályt, tartsanak a járműben takarót, meleg ruhát és készüljenek fel arra, hogy elakadás esetén akár hosszabb ideig is fűteni kell az autót. 

A kisgyermekek szervezete még kevésbé képes a hőkiegyenlítésre, ezért az extrém hidegben jobb nem kivinni őket a szabadba, ha erre mégis szükség van, melegen és rétegesen érdemes öltöztetni és folyamatosan figyelni arra, hogy a testhője ne csökkenjen túlzottan, keze, füle, arca ne fagyjon meg.

Milyen idő vár ránk a következő napokban? 

Az előrejelzések szerint akár –24 fokos extrém hideg is jöhet, tehát az idei tél legnehezebb napjai következnek. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint: 

  • Kedden több helyen köd és rétegfelhőzet maradhat, máshol napos idő lesz. Reggel akár -20 foknál is hidegebb lehet. 
  • Szerdán keleten több napsütés, nyugaton borongósabb idő valószínű, reggel -22 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
  • Csütörtökön ködös, rétegfelhős idő várható hószállingózással, reggel -10 fok körül. 
  • Pénteken havazás, majd ónos eső is érkezhet, ismét melegszik az idő, délután akár +1 fok is lehet. 
köd, borongós, tél, időjárás
Extrém hideg érkezik, akár –24 fok is lehet, majd a hétvégén ónos eső várható  Fotó: Freepik - illusztráció

Vörös kód van érvényben – figyeljünk oda egymásra! 

A hatóságok hangsúlyozzák: senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakát, a szociális intézmények egész nap fogadják a rászorulókat. Ha bajba jutott, kihűlésnek kitett embert látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót. A vörös kód érvényben van, és a következő napokban mindenki fokozottan figyeljen az idősekre, valamint a környezetében élőkre, mert a következő napok komoly próbatétel elé állítanak mindenkit.

 

 

