Életveszélyes hideg csap le az országra, figyelmeztet az orvosmeteorológus

Brutális hideghullám érkezett Magyarország fölé: egy erős anticiklon olyan szibériai eredetű légtömeget hoz magával, amely napokon át tartó, rendkívül erős fagyokat okozhat – figyelmeztet a Meteo Klinika. Az előremutató időjárás jelentések szerint helyenként akár -20 Celsius-fok alatti hőmérsékletek is előfordulhatnak. Emiatt az országban vörös kód van érvényben, és a szakemberek fokozott óvatosságra intenek.

A hőmérséklet-ingadozás és a száraz, hideg levegő folyamatos tüneteket okozhat Fotó: pexels.com

Miért ilyen veszélyes ez a hideg?

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint a most érkezett szibériai légtömeg egyik legfőbb jellemzője az extrém alacsony hőmérséklet és a rendkívül száraz levegő. Ez különösen éjszaka, illetve a hóval borított területeken okoz nagyon erős lehűlést.

A kihűlés kockázata rendkívül nagy. Elég egy rövid rosszullét az utcán, és akár egy-két óra alatt végzetes következménye lehet a hidegnek

– figyelmeztet a meteogyógyász szakértő. Napközben a tartósan napos vidékeken a hőérzet valamivel kedvezőbb lehet. Ezeken a területeken – megfelelő, réteges öltözködéssel – akár hosszabb séták is vállalhatók, ugyanakkor árnyékos, borult környezetben pillanatok alatt dermesztő hideg alakulhat ki, ami perceken belül fagyási sérüléseket okozhat a fedetlen bőrön.

A zúzmarás, ködös, borult tájakon viszont egész nap megmaradhat a fagy, itt a hőérzet kifejezetten hideg lesz, és ónos szitálásra is számítani kell. Ezeken a területeken kisebb a napi hőingás, de a tartós hideg komoly terhelést jelent a szervezetnek.

Kik lehetnek a legnagyobb veszélyben?

Ez a helyzet extrém módon megterheli a keringési rendszert, valamint jelentősen megnő a sztrók és az infarktus kockázata,

A beszűkülő erek miatt drasztikusan megugrik a sztrókok, infarktusok, szívelégtelenségek előfordulása és nehézlégzés, valamint veszélyesen kiugró vérnyomás alakulhat ki

– mondja Pintér Ferenc. Ezért különösen fontos a figyelmeztető tünetek felismerése: mellkasi fájdalom, légszomj, szédülés, beszédzavar, féloldali zsibbadás esetén azonnal segítséget kell hívni.

Pintér Ferenc: vigyázzunk az idősekre és a kisgyermekekre, extrém hideg jön!

Később a helyzet tovább fokozódik: intenzív ónos eső várható, ami a járdákat és az utakat pillanatok alatt tükörjéggé változtatja, megnövelve a balesetveszélyt. Az operatív törzs ezért arra figyelmeztet, hogy az autósok ne hagyják félig üresen az üzemanyagtartályt, tartsanak a járműben takarót, meleg ruhát és készüljenek fel arra, hogy elakadás esetén akár hosszabb ideig is fűteni kell az autót.