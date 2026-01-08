Ónos esővel érkezik a –24 fok Magyarországra: brutális, ami ránk vár
Pintér Ferenc meteogyógyász szerint az idei tél legveszélyesebb napjai várnak ránk. Az extrém hideg mellett ónos eső és sorozatos frontok terhelik a szívünket, a hőmérséklet pedig akár a mínusz 24 fokot is elérheti.
Készüljenek, mert az idei tél legnehezebb napjai következnek az időjárás előrejelzések szerint! Nemcsak az extrém hideg, hanem egy rendkívüli igénybevételt jelentő humán meteorológiai helyzet is próbára teszi a szervezetünket. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója szerint a helyzet kritikus: a tartós fagy meteogyógyászati szempontból több áldozatot szedhet, mint a nyári hőhullámok.
Extrém hideg terheli a szervezetünket, óriási a fagyásveszély
Magyarországra megérkezett a zord tél. Péntek virradóra az ország nagy részén
–15 fok alá süllyed a hőmérséklet, a vastag hóval fedett, szélcsendes tájakon pedig a mínusz 20 fokot is átlépi a fagy.
Az előrejelzések szerint ez még csak a kezdet: a jövő hét elején akár –24 fokos extrém hideg is sokkolhatja az országot.
Életveszélyes fagy: „Akár egy-két óra alatt végzetes lehet”
Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója lapunknak elmondta, hogy ez a hőmérsékleti tartomány már a közvetlen veszélyhelyzet kategóriája.
A kihűlés kockázata rendkívül nagy. Elég egy rövid rosszullét az utcán, és akár egy-két óra alatt végzetes következménye lehet a hidegnek
– figyelmeztet a meteogyógyász szakértő.
A szakember hangsúlyozta: most nem az átlagra, hanem a legkockázatosabb forgatókönyvre kell készülni. A vörös kód érvényben van, és nemcsak az utcán élőkre, hanem a rosszul fűtött lakásokban lévőkre is figyelni kell, mert a tartós hidegben bárki életveszélybe kerülhet az otthonában is.
Rejtett kockázatok: a frontok és a szívroham veszélye
Aki azt hiszi, elég egy vastag kabát, téved. A szervezetünket összetett fronti hatások is kínozzák. Az humánmeteorológiai adatok szerint a hideg-meleg frontok váltakozása és az extrém fagy együttesen olyan megterhelést jelent, ami életveszélyes is lehet.
Sokkal több áldozatot szed a tartós fagy, mint a hőhullámok. A beszűkülő erek miatt drasztikusan megugrik a sztrókok, infarktusok a szívelégtelenségek és nehézlégzés, valamint a veszélyesen kiugró vérnyomásértékek száma
– mondja Pintér Ferenc.
A szél miatt a hőérzetünk akár 10-20 fokkal is hidegebb lehet a mért értéknél, így a –5 fokot is –15-nek érezzük, ami perceken belül fagyási sérüléseket okozhat a fedetlen arcbőrön. Sál, maszk és réteges öltözet kötelező!
Ónos eső és kimerült szervezet
A hétvégén a helyzet tovább fokozódik: intenzív ónos eső várható, ami a járdákat és utakat pillanatok alatt tükör jéggé változtatja, megnövelve a balesetveszélyt. Pintér Ferenc szerint a legnagyobb baj, hogy a terhelés tartós marad:
A szervezet kimerül, feléli a tartalékait. Péntektől keddig minden nap újabb frontok érkeznek. Ez egy kritikus helyzet, ami fegyelmezett, előrelátó alkalmazkodást igényel.
A szakértő azt tanácsolja: aki teheti, halassza el a programjait, intézze el a bevásárlást időben, és fokozottan figyeljen az idősekre, valamint a környezetében élőkre, mert a következő napok komoly próbatétel elé állítanak mindenkit.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre