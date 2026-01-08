Ónos esővel érkezik a –24 fok Magyarországra: brutális, ami ránk vár

Készüljenek, mert az idei tél legnehezebb napjai következnek az időjárás előrejelzések szerint! Nemcsak az extrém hideg, hanem egy rendkívüli igénybevételt jelentő humán meteorológiai helyzet is próbára teszi a szervezetünket. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója szerint a helyzet kritikus: a tartós fagy meteogyógyászati szempontból több áldozatot szedhet, mint a nyári hőhullámok.

Extrém hideg érkezik, akár –24 fok is lehet, majd a hétvégén ónos eső és kimerült szervezet követi. Erről beszél a meteogyógyász Fotó: Beküldve

Extrém hideg terheli a szervezetünket, óriási a fagyásveszély

Magyarországra megérkezett a zord tél. Péntek virradóra az ország nagy részén

–15 fok alá süllyed a hőmérséklet, a vastag hóval fedett, szélcsendes tájakon pedig a mínusz 20 fokot is átlépi a fagy.

Az előrejelzések szerint ez még csak a kezdet: a jövő hét elején akár –24 fokos extrém hideg is sokkolhatja az országot.

Életveszélyes fagy: „Akár egy-két óra alatt végzetes lehet”

Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója lapunknak elmondta, hogy ez a hőmérsékleti tartomány már a közvetlen veszélyhelyzet kategóriája.

A kihűlés kockázata rendkívül nagy. Elég egy rövid rosszullét az utcán, és akár egy-két óra alatt végzetes következménye lehet a hidegnek

– figyelmeztet a meteogyógyász szakértő.

A szakember hangsúlyozta: most nem az átlagra, hanem a legkockázatosabb forgatókönyvre kell készülni. A vörös kód érvényben van, és nemcsak az utcán élőkre, hanem a rosszul fűtött lakásokban lévőkre is figyelni kell, mert a tartós hidegben bárki életveszélybe kerülhet az otthonában is.

Rejtett kockázatok: a frontok és a szívroham veszélye

Aki azt hiszi, elég egy vastag kabát, téved. A szervezetünket összetett fronti hatások is kínozzák. Az humánmeteorológiai adatok szerint a hideg-meleg frontok váltakozása és az extrém fagy együttesen olyan megterhelést jelent, ami életveszélyes is lehet.

Sokkal több áldozatot szed a tartós fagy, mint a hőhullámok. A beszűkülő erek miatt drasztikusan megugrik a sztrókok, infarktusok a szívelégtelenségek és nehézlégzés, valamint a veszélyesen kiugró vérnyomásértékek száma

– mondja Pintér Ferenc.

A szél miatt a hőérzetünk akár 10-20 fokkal is hidegebb lehet a mért értéknél, így a –5 fokot is –15-nek érezzük, ami perceken belül fagyási sérüléseket okozhat a fedetlen arcbőrön. Sál, maszk és réteges öltözet kötelező!