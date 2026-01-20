RETRO RÁDIÓ

Extrém hideg, mínusz 22 fok: ezekre a vármegyékre adtak ki riasztást

Szerdára négy vármegyére is riasztást adtak ki. Az ok: extrém hideg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 06:00
tél prognózis extrém hideg

Nem enyhül a hideg tél: szerdára négy vármegyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg) is elsőfokú riasztást adtak ki extrém hideg miatt. S hogy mi várható kedden és csütörtökön? Mutatjuk!

Extrém hideg, mínusz 22 fokot jósolnak szerdára, Tél, hideg, időjárás, szerelem
Extrém hideg, mínusz 22 fokot jósolnak szerdára (Fotó: Pexels/Eren Aydınoğlu)

Extrém hideget jósolnak szerdára

Kedden az ország középső vidékein tartósan megmaradhat a köd és az alacsony szintű felhőzet, míg más területeken több órára kisüthet a nap. A borongósabb körzetekben hószállingózásra és zúzmaraképződésre is számítani lehet. Hajnalban rendkívüli hideg várható, helyenként -20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet, napközben is fagyos marad a levegő.
Szerdán az Alföldön inkább szürke, párás idő valószínű, nyugaton nagyobb eséllyel mutatkozik napsütés. A hideg nem enyhül: egész nap fagypont alatti értékekre kell készülni, reggel -22 és -8 fok közötti minimumokkal.
Csütörtökön a rétegfelhők és köd határozhatják meg az időjárást, elszórtan gyenge hószállingózás is előfordulhat. A hajnali órákban -10 fok körüli hideg várható, délután pedig megközelítheti a 0 fokot a hőmérséklet – írja prognózisában a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu