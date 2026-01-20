Extrém hideg, mínusz 22 fok: ezekre a vármegyékre adtak ki riasztást

Nem enyhül a hideg tél: szerdára négy vármegyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg) is elsőfokú riasztást adtak ki extrém hideg miatt. S hogy mi várható kedden és csütörtökön? Mutatjuk!

Extrém hideg, mínusz 22 fokot jósolnak szerdára (Fotó: Pexels/Eren Aydınoğlu)

Extrém hideget jósolnak szerdára

Kedden az ország középső vidékein tartósan megmaradhat a köd és az alacsony szintű felhőzet, míg más területeken több órára kisüthet a nap. A borongósabb körzetekben hószállingózásra és zúzmaraképződésre is számítani lehet. Hajnalban rendkívüli hideg várható, helyenként -20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet, napközben is fagyos marad a levegő.

Szerdán az Alföldön inkább szürke, párás idő valószínű, nyugaton nagyobb eséllyel mutatkozik napsütés. A hideg nem enyhül: egész nap fagypont alatti értékekre kell készülni, reggel -22 és -8 fok közötti minimumokkal.

Csütörtökön a rétegfelhők és köd határozhatják meg az időjárást, elszórtan gyenge hószállingózás is előfordulhat. A hajnali órákban -10 fok körüli hideg várható, délután pedig megközelítheti a 0 fokot a hőmérséklet – írja prognózisában a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.