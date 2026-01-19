RETRO RÁDIÓ

Dermesztő hideg vár ránk, nem igen fog megmozdulni a hőmérő higanyszála

A szél miatt napközben is mínusz 8 fok várható. Még éjszaka dermesztő hideg, mínusz 21 fok is előfordulhat.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.19. 06:00
hideg dermesztő hideg időjárás

Hétfő: Változóan alakul az égkép: napos és tartósan borult, párás körzetek egyaránt előfordulnak. A felhősebb tájakon hószállingózás, valamint zúzmara kialakulása sem kizárt. Egész nap fagyos marad az idő, a legmagasabb hőmérséklet -9 és 0 fok között valószínű. A dermesztő hideg pedig csak ez után fog megérkezni. 

Dermesztő hideg
Dermesztő hideg érkezik / Fotó:  unsplash

Kedd: Napos időre van kilátás, a ködfelhőzet csak néhol maradhat meg. Az időjárás rendkívül hideg lesz: éjszaka helyenként -20 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben is csupán -6 fok körüli maximumokra számíthatunk.

Szerda: A dermesztő hideg továbbra is kitart, ugyanakkor több helyen ismét kisüthet a nap. Ezzel együtt maradnak felhősebb, ködös térségek is. A délutáni csúcshőmérséklet -9 és 0 fok között alakulhat.

Csütörtök: Marad a kettősség: derült, napos és borult, párás területek egyaránt előfordulnak. A felhősebb körzetekben gyenge hószállingózás sem kizárt. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban -21 és -8, délután pedig -8 és +1 fok közötti értékek valószínűek.

Ezt okozza a dermesztő hideg

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - figyelmeztet dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán. 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu