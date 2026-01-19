Dermesztő hideg vár ránk, nem igen fog megmozdulni a hőmérő higanyszála

Hétfő: Változóan alakul az égkép: napos és tartósan borult, párás körzetek egyaránt előfordulnak. A felhősebb tájakon hószállingózás, valamint zúzmara kialakulása sem kizárt. Egész nap fagyos marad az idő, a legmagasabb hőmérséklet -9 és 0 fok között valószínű. A dermesztő hideg pedig csak ez után fog megérkezni.

Dermesztő hideg érkezik / Fotó: unsplash

Kedd: Napos időre van kilátás, a ködfelhőzet csak néhol maradhat meg. Az időjárás rendkívül hideg lesz: éjszaka helyenként -20 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben is csupán -6 fok körüli maximumokra számíthatunk.

Szerda: A dermesztő hideg továbbra is kitart, ugyanakkor több helyen ismét kisüthet a nap. Ezzel együtt maradnak felhősebb, ködös térségek is. A délutáni csúcshőmérséklet -9 és 0 fok között alakulhat.

Csütörtök: Marad a kettősség: derült, napos és borult, párás területek egyaránt előfordulnak. A felhősebb körzetekben gyenge hószállingózás sem kizárt. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban -21 és -8, délután pedig -8 és +1 fok közötti értékek valószínűek.

Ezt okozza a dermesztő hideg

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - figyelmeztet dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.



