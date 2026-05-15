"Azt mondták az orvosok, hogy másnapos vagyok, de tudtam, hogy nagy a baj"

Michael Batten Thaiföldön ünnepelte az újévet, majd reggel rettenetes fejfájással és erős szédüléssel ébredt. A 36 éves férfi először azt hitte, hogy élete első migrénjét tapasztalja, amit a másnaposság okozott, ám az állapota gyorsan romlani kezdett.

Az orvosok ahazküdték a másnaposnak hitt férfit, igazából agyi infarktust kapott Fotó: GoFundMe

A férfi tudta, hogy nem másnapos, hanem veszélyes állapotban van

Miután légzési nehézségei is lettek, kórházba ment, ahol az orvosok kezdetben egyszerű másnaposságra gyanakodtak, és fájdalomcsillapítókkal küldték haza. Michael azonban érezte, hogy sokkal komolyabb a baj. Elmondása szerint hiába ismételgette, hogy nem másnapos, nem vették komolyan az állapotát.

Másnap ismét hazaküldték, de a következő napokban a fájdalom annyira elviselhetetlenné vált, hogy szinte folyamatosan kiabált kínjában. Végül CT- és MRI-vizsgálatot végeztek rajta, amelyek során kiderült, hogy nem daganata van, hanem agyi infarktust kapott. Az orvosok egy nagy, körülbelül 4,5 centiméteres elváltozást találtak az agya hátsó részén.

Michael állapota életveszélyessé vált, mivel az agya súlyosan megduzzadt, ezért sürgősen koponyaműtétet hajtottak végre rajta. A beavatkozás során az orvosok eltávolították koponyájának egy részét, hogy csökkentsék a nyomást. Később azt mondták neki, hogy az agya szó szerint „kidudorodott”, hogy legyen helye „lélegezni”.

Amikor magához tért a műtét után, napokig nem ismert fel senkit maga körül, és beszélni sem tudott rendesen. Bár később fokozatosan javult az állapota, és újra megtanult járni és kommunikálni, maradandó agykárosodást szenvedett. A sztók hatással volt a mozgáskoordinációjára, a motoros képességeire és a tájékozódására is.

Mivel koponyájának egy része még mindig hiányzik, az orvosok figyelmeztették, hogy egy komolyabb ütés a fejére akár végzetes is lehet. Michael számára különösen megrázó a történet, mivel édesapja szintén sztrók következtében hunyt el. A brit férfi most abban bízik, hogy állapota tovább javul, és idővel minél teljesebb életet élhet majd - írja a DailyStar.