Károly király a rákkal vívott küzdelme után kijelentette: „Már nem látom a távoli jövőt"
New Yorkban beszélt az állapotáról. Károly király arra buzdította a hallgatóságot, hogy álljanak ki a következő generáció mellett.
Károly királynál 2024-ben diagnosztizáltak rákot, ami ellen a mai napig is bátran küzd. A király állami látogatásának legutóbbi állomásán, New Yorkban tartott beszédet a hírességek előtt, ahol megjegyezte, hogy már nem látja maga előtt a távoli jövőt.
Károly király őszinte vallomása New Yorkban
Az estélyen olyan hírességek vettek részt, mint Lionel Richie, Anna Wintour, Stella McCartney, Ralph Lauren, Katherine Jenkins, Iman modell és Donatella Versace, akik a New York-i Christie’s aukciós házban gyűltek össze.
A rendezvényt azért szervezték, hogy bemutassák az Egyesült Királyság kulturális jelentőségét az Egyesült Államokban, olyan területeken, mint a sport, a művészetek és a közösség.
Lionel Richie, a King’s Trust globális nagykövetének beszéde után felkísérte a színpadra Károlyt, aki kijelentette, hogy szeretné, ha a teremben jelen lévők a következő generáció mellett állnának ki. Aztán hozzátette, hogy az este remek alkalom a King’s Trust, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti tartós kötelék megünneplésére. Károly király hozzátette:
„Ez a kapcsolat természetesen a közös kreativitáson, vállalkozó szellemünkön és értékeinken alapszik, és emlékeztet bennünket arra, hogy együtt valóban többet érünk el, ez a lényeg. Csodálatos és büszke, de rendkívüli pillanat arra gondolni, hogy 50 éve alapítottam ezt az alapítványt. Elég nehéz volt elindítani, de sikerült."
„Ahogy a jövőbe tekintünk, nem látom a távoli jövőt, de hatalmas hálával tartozom önöknek azért, amit támogatóként tehetnek, hogy segítsenek ebben a létfontosságú törekvésben, a következő generáció támogatásában, biztosítva, hogy tehetségük és ambíciójuk még sok éven át erősítse társadalmunkat.”
A király betegségét először 2024-ben, prosztata-megnagyobbodás kezelése során fedezték fel. Bár a király nem hozta nyilvánosságra, hogy milyen típusú rákot diagnosztizáltak nála, a királyi palota megerősítette, hogy nem prosztatarákról van szó – számolt be róla a Mirror.
Amióta nyilvánosságra hozta rákdiagnózisát, Károly király bátran beszélt egészségügyi helyzetéről, és tavaly év végén bejelentette: „Az új évben csökkenthető lesz a rákkezelésem ütemterve.”
