Tragikus baleset Linzben: menekülés közben csapódott villamosnak a biciklis magyar tolvaj

Hatalmas balhét kerekített és kis híján a halálba kergette magát egy magyar tolvaj az ausztriai Linzben, a minap. A 36 éves férfi egy táskalopás után igyekezett meglépni a biztonság személyzet elől a kerékpárral, azonban a nagy hajsza közepette egyenesen egy villamosnak hajtott. A magyar férfi, bár túlélte a meghökkentő balesetet, de életveszélyesen megsérült, úgy tudni, hogy jelen pillanatban is élet és halál között lebeg.

A magyar tolvaj egy hátizsáklopás után igyekezett meglépni a biztonságiak elől - eközben rohant neki biciklivel egy villamosnak Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Menekülés közben csapódott villamosnak a biciklis magyar tolvaj

A majdnem tragédiával végződő eset kora délután történt, azonban egy közeli parkban kezdődött: a Linz News szerint ugyanis a férfi korábban a Schiller parkban odaosont egy 45 éves román turistához, akinek elemelte a hátizsákját. A lopott szajréval aztán a közelben készenlétben tartott biciklijére pattant, így próbált elmenekülni a helyszínről. Úgy tűnik, a férfi azonban távol állt a mesterbűnözőtől: egy közeli üzlet biztonsági őre szinte azonnal kiszúrta, utána iramodott, és hamarosan leszerelte a biciklis tolvajt. Bár a hátizsákot az őr visszaszerezte, a magyar férfi nem adta fel: ismét kerékpárra pattant, majd immáron a zsákmánya nélkül igyekezett megpattanni az őt kergető őr elől. A hajsza hevében azonban vélhetően nem vette észre a közvetlenül előtte döcögő villamost, aminek teljes erővel nekicsapódott, miközben egy taxit is összetört. Úgy tudjuk, hogy a magyar tolvaj az oldalánál találta el a monstrumot, amiről visszapattant, lezuhant a kerékpárról, majd a betonnak csapódott a sínek mentén. A mentősöket és a rendőrséget a döbbent járókelők értesítették, a zsúfolt utcán ugyanis tucatnyian végignézték a hátborzongató balesetet. A magyar férfi súlyosan megsérült: úgy tudni, hogy a feje és a teste is sérült, méghozzá olyannyira, hogy már a helyszínen is hosszan harcoltak az életéért, a sokkos gyalogosok gyűrűjében igyekeztek őt visszahozni az életbe. Bár az állapotát végül sikerült stabilizálni és kórházba szállították, egyelőre életveszélyes állapotban van.