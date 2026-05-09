"Ez egy új világ, ami nélkülem haladt tovább" - Harminc évig ártatlanul ült a börtönben, most egy új világba szabadult
Közel harminc évig tartott, mire kiderült az igazság. Ártatlanul ült börtönben a férfi.
Ártatlanul ült börtönben egy férfi azután, hogy egy csecsemő halálával vádolták meg. A harmincévnyi börtönélet után szabadult férfi egy teljesen más világba került, de mint mondja igyekszik felvenni a lépést. A gyermek halálának okát több későbbi vizsgálat is megerősítette, így az ártatlan férfit végül szabadlábra helyezték.
Ártatlanul ült börtönben olyanért, amit nem ő követett el
Az emberiség egyik legnagyobb kincse a szabadság, amelynek elvesztése sokakat teljesen tönkretesz. Egy férfi közel három évtizedet ült börtönben úgy, hogy olyan bűncselekményért kellett megfizetnie, amit nem ő követett el. Stephen Martinezt azzal vádolták, hogy 2000-ben megölt egy csecsemőt. Heather-re a kiságyban talált rá a férfi, miközben fuldoklott. Stephen végig tagadta a gyilkosságot, azt állította, hogy baleset volt, azonban vallomása és a kezdeti orvosi vizsgálatok alapján bűnösnek ítélték.
Éppen ettem, amikor meghallottam, hogy Heather furcsán lélegzik, mintha fuldokolna. Azonnal odamentem és próbáltam segíteni rajta. Azt hittem, lenyelt valamit, ezért megpróbáltam eltávolítani, majd a hátát ütögettem. Aztán rám hányt és véresnek tűnt...
– idézte fel a tragikus estét Stephen. Az évek során új szakértői vélemények születtek, amelyek megállapították, hogy a csecsemő valójában tüdőgyulladás szövődményei miatt hunyt el, bántalmazásnak pedig semmi nyoma. Stephen ítéletét hatályon kívülre helyezték miután több orvosszakértő is megkérdőjelezte az eredeti vizsgálati eredményeket. Az ügyészség képviselője korábban azt mondta, hogy a bemutatott bizonyítékok alapjaiban rengették meg a korábbi ítéletet.
Új világba tért vissza
Martinez a szabadulása után beszélt az érzéseiről: „Felfoghatatlanul jó érzés. Hihetetlen, hogy magam mögött hagyhatom a rácsokat, a betont és a szögesdrótot és új életet kezdhetek.” A közel harmincévnyi börtönélet alatt rengeteget olvasott és tanult, most pedig azt tervezi, hogy mentális egészséggel foglalkozó tanulmányokat folytat majd, hogy szakemberként nyújtson másoknak segítséget.
Szeretném felhasználni azt, amit tanultam, és kiállni az ártatlanul elítéltek mellett
– mondta.
Martinez a szabadulásakor egy teljesen más, megváltozott világba tért vissza, különös tekintettel a technológiára. „Kihívásokkal teli, néha frusztráló, de összességében örömteli. Ez egy új világ, ami nélkülem haladt tovább.” - mondta Stephen, majd hozzátette, hogy az okostelefonok jelentettek számára újdonságot, de igyekszik lépést tartani a modern technológiával. „Nagyon élvezem, bár még tanulom. Lépésről lépésre haladok, és próbálok mindent befogadni.” – olvasható az Unilad cikkében.
