Sokkoló vallomás: így él a fiatal, akinek 25 személyisége van

Bo Hoopert 19 éves korában diagnosztizálták disszociatív identitászavarral (DID), és memóriavesztéssel, valamint poszttraumás stressz szindrómával. Visszaemlékezésekkel és számos alternatív személyiséggel küzd.

Körülbelül 25-30 különböző személyiséggel rendelkezik a fiatal lány

A Cleveland Clinic szerint a DID olyan mentális egészségügyi állapot, amelyben két vagy több különálló személyiség irányítja a viselkedést különböző időpontokban. Amikor pedig ezek az alterek váltanak, az emlékezetkiesést okoz. Bo Hoopernél 2017-ben diagnosztizálták a rendellenességet, miután több tünet megjelenését kezdte el tapasztalni, amelyek feltehetően egy korábbi traumából eredtek.

Bo azóta nyíltan beszél az identitászavaráról, sőt elmagyarázta, hogy pontosan mi történik, amikor a különböző személyiségei között vált:

„Számomra ez olyan, mintha elaludnék. Mintha elveszíteném az eszméletemet, mintha elájulnék. Valami ilyesmi. Csakhogy én nem az asztalra zuhanok, hanem felállok, elsétálok, és valami mást csinálok helyette. Mindig nagyon zavarba ejtő visszatérni, különösen, ha ők csináltak valamit, például levetkőztek, kisminkelték magukat vagy ilyesmi.”

Bo hozzátette, hogy körülbelül 25-30 különböző személyisége van, akik különböző korúak és neműek, azonban a számokban nem biztos 100 százalékig. Az egyik altere, aki megosztja a testét Bo-val, Layla, aki hatéves:

„Ő mindig hatéves. Van születésnapja, de mindig hatéves marad. Imádja a húsvétot és minden ártatlant, ő egyszerűen a gyermekkori megtestesülése. Van viszont egy 19 éves Tracy nevű alterem is, aki a magabiztosság megtestesítője. Ő inkább a szórakozásra, a kikapcsolódásra és a társasági életre hajlik, mert én eléggé félénk vagyok, ezért nem szoktam gyakran társaságba járni.”

Bo elmagyarázta, hogy attól függően, hol van, vagy mi történik az életében, naponta akár tízszer is válthat a személyiségei között. Máskor viszont hónapok is eltelhetnek anélkül, hogy egyáltalán váltana. Bár általában nincs veszélyben, amikor a személyiségei között vált, az egyik már megpróbálta bántani őt: