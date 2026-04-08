Elhunyt a népszerű ufószakértő, aki több mint ezer ügyet vizsgált ki

60 éves korában elhunyt a híres ufószakértő, Nick Pope. A férfi az 1990-es években a brit Védelmi Minisztérium ufósegélyvonalának vezetőjeként vált ismertté.

Az elhunyt ufószakértő rengeteg esetet vizsgált ki és több könyvet is írt

Fotó: Raggedstone/Képünk illusztráció/Shutterstock

Az ufószakértő több évtizedig nyomozott a furcsa jelenségek után

Felesége, Elizabeth Weiss közlése szerint Pope tegnap délután hunyt el, miután negyedik stádiumú nyelőcsőrákot diagnosztizáltak nála.

Pope 1985-ben csatlakozott a Védelmi Minisztériumhoz, és az évek során különböző pozíciókat töltött be, mígnem 1991 és 1994 között átvette az ufó-vizsgálatok irányítását. Irodája, közismert nevén az „ufópult” munkáját a Királyi Légierő támogatta, miközben telefonos segélyvonalat is működtettek a különös észlelések jelentéseihez.

A mintegy 1200 hívás során Pope olyan beszámolókat hallott, amelyekben ezüst korongok és izzó gömbök suhantak el az emberek feje felett, néha nagy sebességgel, máskor hátborzongatóan lassan. Minden egyes beérkező jelentést követően alaposan megvizsgálta a lehetséges magyarázatokat: meteorológiai ballon, vadászgép, meteor esetleg lézerfényshow okozta volna a furcsa fényjelenségeket.

2024-ben a Metrónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy bár egyes esetek valóban a fentiek közé tartoztak, a legtöbb csupán kínai papírlámpás volt. Ugyanakkor voltak olyan észlelések, amelyeket nem tudott megmagyarázni.

A vizsgálatok szerint a jelenségek körülbelül 80%-a téves azonosításnak bizonyult, 15%-nál hiányosak voltak az adatok, míg 5%-ról nem lehetett megállapítani a pontos eredetet.

Ha csak egyetlen ilyen eset valóban nem e Földről származna, az mindent megváltoztatna – a politikát, a vallást, a tudományt, a gazdaságot, és gyakorlatilag mindent.

Miután mintegy 20 évvel ezelőtt távozott a Védelmi Minisztériumtól, Pope több mint 60 000 oldalnyi kormányzati ufófájl titkosításának feloldását és nyilvánosságra hozatalát szorgalmazta. Emellett hat könyvet is írt, amelyekben az ufójelenségekről van szó – írja a Metro.