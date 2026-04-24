Ehető a kenyér, miután lecsíptük a penészes részét? Most kiderül!

Gyuris Rita növényorvos egy szelet penészes kenyérrel szemléltette, hogy miért veszélyes az a berögződés, hogy sokan egyszerűen csak kicsípik a penészfoltot és megeszik azt a részt, ahol szemmel láthatólag még nincs penész. Hiába tűnik menthetőnek az étel, a felszín alatt a gombafonalak már átszőttek mindent.

A kenyér láthatólag nem penészes részéből vett minta. A fehér a micélium, a gombafonalak, a zöld pedig a spórák

Itt a nagy penészes kenyér teszt:

A TikTok kedvenc növényorvosa, Rita csipesszel kicsípte a penészdarabot a kenyérből és speciális táptalajra, úgynevezett agarlemezre helyezte, majd fertőtlenítette a csipeszt és a kenyér nem penészes részéből is kivett egy darabot és egy másik agarlemezre helyezte. Két nap után összehasonlította a mintákat.

A penészes kenyérrészről elkezdett növekedni a penész. Az idő előrehaladtával még tovább szaporodnak és növekednek, ezek a telepek

– állapította meg.

Rita csipesszel távolította el a penészfoltot a kenyérről

A másik mintán -amit a kenyér széléből vettünk, ahol ránézésre nem volt penész- is jelen van a zöldes színű penészgomba. Összetett mikrobiális tenyészet látható. Ezek lehetnek olyan baktériumok, vagy élesztő gombák, melyek a penésszel együtt kolonizálják az adott ételt

– mondta a növényorvos.



Attól, hogy nem látod még ott van



Amennyiben már penész látunk bármilyen élelmiszeren -kenyéren, citromon, péksüteményen és még sorolhatnánk...- azt nem szabad megenni.

Megromlott, vagy romlásban lévő ételen rengeteg mikroorganizmus található; baktériumok és gombák vegyesen. Becsapós, mert ezeket általában szabad szemmel nem láthatjuk. Amikor a penészt, a zöldes és feketés pöttyöket észrevesszük a kenyéren és kicsípjük, attól még a gombának a micéliumai, tehát a gombafonalak már átszőtték szinte az egész kenyeret. Általában már akkor láthatjuk a penészt, amikor az már spórákat termel, hogy tovább tudjon szaporodni

– mondta a növényorvos, hangsúlyozva: a penészes ételeket nem szabad megenni, mert mikotoxinokat, méreganyagokat termelhet a gomba.