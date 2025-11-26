Itt a nagy mosogatás teszt: a gépi, vagy a kézi a hatékonyabb?

Újabb érdekes kísérlettel jelentkezett a TikTok kedvenc növényorvosa, Gyuris Rita. Korábban bemutatta már, hogy mennyire koszos a 4-es 6-os villamos, milyen gomba- és baktériumtelepek élnek egyes élelmiszereken, használati tárgyakon, vagy éppen az emberi bőrön. Most a kézi és a gépi mosogatás hatékonyságát hasonlította össze.

A kézi mosogatás eredménye. A villáról vett minta három nap után. Fotó: TikTok/Plantprotecting

Rita két koszos villát használt a kísérlethez.

„Kézi mosogatás, vagy mosogatógép? Melyik a hatékonyabb?” – tette fel a kérdést Gyuris Rita a TikTok videójában.

Estére kapcsoltam be a mosogatógépet, mert öko programmal éjszaka mos; hogy össze tudjuk hasonlítani a kézi mosással, elmostam, majd letettem száradni, erről is csak reggel vettem mintát. Mindent úgy csináltam, mintha a való életben csináltam volna

A gépi mosogatás eredménye. A villáról vett mintán nem nőtt fel semmi. Fotó: TikTok/Plantprotecting

Íme a kézi és a gépi mosogatás eredménye:

Rita egy speciális táptalajra, úgynevezett agar lemezre helyezte a mintát. Három különböző részre nyomta bele a villát. Három nap elteltével nézte meg az eredményeket: