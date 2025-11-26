RETRO RÁDIÓ

Itt a nagy mosogatás teszt: a gépi, vagy a kézi a hatékonyabb?

Az eredmény megdöbbentő. A kézi és a gépi mosogatást hasonlította össze a növényorvos.

Szerző: KN
Létrehozva: 2025.11.26. 10:30
kísérlet növényorvos TikTok

Újabb érdekes kísérlettel jelentkezett a TikTok kedvenc növényorvosa, Gyuris Rita. Korábban bemutatta már, hogy mennyire koszos a 4-es 6-os villamos, milyen gomba- és baktériumtelepek élnek egyes élelmiszereken, használati tárgyakon, vagy éppen az emberi bőrön.  Most a kézi és a gépi mosogatás hatékonyságát hasonlította össze.

mosogatás
A kézi mosogatás eredménye. A villáról vett minta három nap után.  Fotó: TikTok/Plantprotecting 

Rita két koszos villát használt a kísérlethez. 

„Kézi mosogatás, vagy mosogatógép? Melyik a hatékonyabb?” – tette fel a kérdést Gyuris Rita a TikTok videójában. 

Estére kapcsoltam be a mosogatógépet, mert öko programmal éjszaka mos; hogy össze tudjuk hasonlítani a kézi mosással, elmostam, majd letettem száradni, erről is csak reggel vettem mintát. Mindent úgy csináltam, mintha a való életben csináltam volna

A gépi mosogatás eredménye. A villáról vett mintán nem nőtt fel semmi. Fotó: TikTok/Plantprotecting 

Íme a kézi és a gépi mosogatás eredménye:

Rita egy speciális táptalajra, úgynevezett agar lemezre helyezte a mintát. Három különböző részre nyomta bele a villát. Három nap elteltével nézte meg az eredményeket:

 A kézi mosogatás mintáján a nagy gombatelep valószínűleg felülfertőződés volt, tehát a levegőből kerülhetett valami a táptalajra nem pedig a villáról. Két-három baktérium kolónia látszott a mintán, ami nem vészes, a villában pont meg tudnak bújni a kis ételmaradékok, mindenféle mikroorganizmus. Szerintem ez egy jó eredmény. A gépi mosogatáson ezzel szemben semmi nem nőtt fel. Nem lehet százszázalékosan azt mondani, hogy az egyik sokkal jobb, mint a másik, mert szerintem ez nem drasztikus különbség a kettő között. Hogyha egy kanalat, vagy egy tányért vizsgáltam volna, valószínűleg nem is lenne különbség

@plantprotecting Kézi mosogatás vagy mosogatógép? Te melyiket használod?😃 #mosogatógép #agarlemez #teszt ♬ eredeti hang - Plantprotecting Rita

 

 

