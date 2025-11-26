Itt a nagy mosogatás teszt: a gépi, vagy a kézi a hatékonyabb?
Az eredmény megdöbbentő. A kézi és a gépi mosogatást hasonlította össze a növényorvos.
Újabb érdekes kísérlettel jelentkezett a TikTok kedvenc növényorvosa, Gyuris Rita. Korábban bemutatta már, hogy mennyire koszos a 4-es 6-os villamos, milyen gomba- és baktériumtelepek élnek egyes élelmiszereken, használati tárgyakon, vagy éppen az emberi bőrön. Most a kézi és a gépi mosogatás hatékonyságát hasonlította össze.
Rita két koszos villát használt a kísérlethez.
„Kézi mosogatás, vagy mosogatógép? Melyik a hatékonyabb?” – tette fel a kérdést Gyuris Rita a TikTok videójában.
Estére kapcsoltam be a mosogatógépet, mert öko programmal éjszaka mos; hogy össze tudjuk hasonlítani a kézi mosással, elmostam, majd letettem száradni, erről is csak reggel vettem mintát. Mindent úgy csináltam, mintha a való életben csináltam volna
Íme a kézi és a gépi mosogatás eredménye:
Rita egy speciális táptalajra, úgynevezett agar lemezre helyezte a mintát. Három különböző részre nyomta bele a villát. Három nap elteltével nézte meg az eredményeket:
A kézi mosogatás mintáján a nagy gombatelep valószínűleg felülfertőződés volt, tehát a levegőből kerülhetett valami a táptalajra nem pedig a villáról. Két-három baktérium kolónia látszott a mintán, ami nem vészes, a villában pont meg tudnak bújni a kis ételmaradékok, mindenféle mikroorganizmus. Szerintem ez egy jó eredmény. A gépi mosogatáson ezzel szemben semmi nem nőtt fel. Nem lehet százszázalékosan azt mondani, hogy az egyik sokkal jobb, mint a másik, mert szerintem ez nem drasztikus különbség a kettő között. Hogyha egy kanalat, vagy egy tányért vizsgáltam volna, valószínűleg nem is lenne különbség
