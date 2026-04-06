Orbán Viktor: Szabotázsakció!
„Mi felkészültünk, a magyar oldalon megvédjük a vezetéket!” – jelentette ki a kormányfő.
Kiskundorozsmára utazott húsvéthétfőn Orbán Viktor, miután húsvétvasárnap kiderült: terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál, fel akarták robbantani a Magyarországra tartó Török Áramlat gázvezetéket.
Szabotázsakció. Fel akarták robbantani a Magyarországra tartó gázvezetéket. Mi felkészültünk, a magyar oldalon megvédjük a vezetéket!
– írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán.
