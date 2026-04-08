Ő a hét mázlistája: csipszet rágcsált a magyar turista, amikor letartóztatták – a végén még örült is neki

Magyar turista különös kalandjairól ír az olasz sajtó. A férfi Casertában járt, abban a 72 ezres városban, ahol a Bourbon királyi palota a legfőbb nevezetesség. Emberünk azonban nem azt látogatta meg, hanem egy csipszautomatát.

Lebukott a magyar turista

Ha már ott volt, gyorsan fel is törte, a káráló tulajdonost megverte, és éppen a nap fénypontja, a burgonyaszirom elfogyasztása következett volna, amikor megjelent a helyi rendőrség. A 38 éves magyar turista nem is ellenkezett, csak akkor támadt rosszkedve, amikor közölték vele, hogy gyilkosságot követett el. Az osztrákok ugyanis ezért körözték. A magyar turista mentegetőzött, a rendőrautóban gyorsan beismert még egy rablást, de az emberölésről a rögtönzött szállásig, a Santa Maria Capua Vetere börtönig semmi sem jutott eszébe. Itt tölti a következő napokat, de nem túl sokat, mert az biztosra vehető, hogy Ausztria kéri majd a kiadatását. Órák múlva derült ki, hogy a rendőrök elírták a nemzetközi körözés adatlapját, és ezek után a magyar turista boldogan vette tudomásul, hogy Ausztriában ugyan ülni fog súlyos testi sértésért, rablásért és lopásért, de legalább nem életfogytiglant kap.

A két, legnagyobb port kavaró eset

Az utóbbi években több magyar is fennakadt az olasz igazságszolgáltatás hálóján. A két legismertebb eset a következő:

Pingpongos drogdíler bukása

Montemarcianóban csaptak le a rendőrök egy 49 éves budapesti férfira, aki a magyar rendőrség 50 legkeresettebb bűnözője között szerepelt. A többszörös magyar bajnok asztaliteniszező, P. Róbert, kábítószer-kereskedelem miatt kiszabott, 10 éves börtönbüntetése elől bujkált egy barátja házában.

Ártatlanul ült

Rómában letartóztattak egy magyar turistát, aki 13 napot töltött börtönben, mire bebizonyosodott, hogy valójában nem elkövetője, hanem áldozata egy bűncselekménynek.