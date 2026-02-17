Most érkezett! Elefánt végzett egy magyar turistával Srí Lankán

A baleset hétfőn történt, amikor a Srí Lankán sétáló magyar házaspárra támadt az elefánt. Az állat Pidurangala-Sigiriya térségében rontott rá a turistákra, amely során a férfi olyan súlyosan megsérült, hogy már nem lehetett megmenteni.

Elefánt végzett egy magyar turistával Srí Lankán

A 64 éves férfi békésen sétált a feleségével a turisták által közkedvelt helyen, amikor rájuk rontott az állat. A vadonhoz közeli terület növeli az elefántokkal való találkozás esélyét, ami sajnos ezúttal végzetesnek bizonyult. A támadásról pontos részleteket még nem lehet tudni, a helyi rendőrség vizsgálja a történteket.

A sérült férfit kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni az életét.

2024-ben ugyanitt egy kanadai turistát ért elefánttámadás.