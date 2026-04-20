Helyreigazításra szólította fel a Mészáros Csoport az internetes portált

Ha nem tesz eleget a portál a felszólításnak, a cég jogi lépéseket tesz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.20. 18:05
Mészáros Csoport felszólítás helyreigazítás

Nem hagyta szó nélkül a Mészáros Csoport az Átlátszó.hu „Felcsatolható dildó, síkosító és kötözőszett – céges számlára vásárolt a V-Híd dolgozója” című cikkét. Helyreigazításra szólította fel a portált a Mészáros Lőrinc vezette cégcsoport.

Mészáros Lőrinc
Helyreigazításra szólította fel az atlatszo.hu portált a Mészáros Lőrinc vezette cégcsoport
(Fotó: Kondella Misi Photography)

„A V-Híd Zrt. belső ellenőrzése alapján a cikkben szereplő számla soha nem szerepelt a társaság hivatalos számlázási és pénzügyi nyilvántartásaiban, így az a társaság működésével és gazdálkodásával nem hozható összefüggésbe.
A számla sztornózását nem a V-Híd Zrt. kezdeményezte. Online megrendelések során bármely gazdálkodó szervezet, vagy természetes személy adatai megadhatóak, ezért az ilyen dokumentumok önmagukban nem minősülnek hiteles bizonyítéknak. A számlázáshoz szükséges adatok – a székhely és az adószám – nyilvánosan elérhetőek az interneten.
A V-Híd Zrt.-nél szigorú pénzügyi és kontrollmechanizmusok működnek, amelyek az ilyen jellegű tételek elszámolását eleve kizárják.
Az Átlátszó.hu-t helyreigazítás közzétételére szólítottuk fel. Ennek elmaradása esetén a szükséges jogi lépéseket megtesszük.”

– olvasható a Mészáros Csoport közleményében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
