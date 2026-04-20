Helyreigazításra szólította fel a Mészáros Csoport az internetes portált
Ha nem tesz eleget a portál a felszólításnak, a cég jogi lépéseket tesz.
Nem hagyta szó nélkül a Mészáros Csoport az Átlátszó.hu „Felcsatolható dildó, síkosító és kötözőszett – céges számlára vásárolt a V-Híd dolgozója” című cikkét. Helyreigazításra szólította fel a portált a Mészáros Lőrinc vezette cégcsoport.
„A V-Híd Zrt. belső ellenőrzése alapján a cikkben szereplő számla soha nem szerepelt a társaság hivatalos számlázási és pénzügyi nyilvántartásaiban, így az a társaság működésével és gazdálkodásával nem hozható összefüggésbe.
A számla sztornózását nem a V-Híd Zrt. kezdeményezte. Online megrendelések során bármely gazdálkodó szervezet, vagy természetes személy adatai megadhatóak, ezért az ilyen dokumentumok önmagukban nem minősülnek hiteles bizonyítéknak. A számlázáshoz szükséges adatok – a székhely és az adószám – nyilvánosan elérhetőek az interneten.
A V-Híd Zrt.-nél szigorú pénzügyi és kontrollmechanizmusok működnek, amelyek az ilyen jellegű tételek elszámolását eleve kizárják.
Az Átlátszó.hu-t helyreigazítás közzétételére szólítottuk fel. Ennek elmaradása esetén a szükséges jogi lépéseket megtesszük.”
– olvasható a Mészáros Csoport közleményében.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!