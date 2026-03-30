Mészáros Lőrinc több mint 60 millió forinttal támogatja a Vál-völgyi diákokat
Több száz tehetséges diák, milliós támogatások és hatalmas bejelentés: így telt az idei ösztöndíjátadó a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány rendezvényén. Mészáros Lőrinc nemcsak gratulált a fiataloknak, hanem bejelentette: jelentősen megemelik az ösztöndíjak összegét is.
Megható és inspiráló pillanatoknak adott otthont a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont, ahol ünnepélyes keretek között adták át a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány ösztöndíjait. Idén összesen 452, Alcsútdobozon, Felcsúton, Tabajdon, Válon, Kajászón és Vértesacsán élő általános- és középiskolás, tehetséges diák részesült támogatásban, több mint 60 millió forint értékben. Ez is jól mutatja, milyen komoly segítséget jelent a program a térség fiataljainak. Az eseményen Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója, és dr. Sisa András, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány kuratóriumi tagja is beszédet mondott. Mindketten utaltak arra, hogy a jövő kulcsa a fiatalok kezében van
Így segíti Mészáros Lőrinc a Vál-völgy jövőjét
A rendezvényt Kelemen Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatójának moderátori köszöntője nyitotta meg, aki már az elején különleges hangulatot teremtett:
Ennyi tehetséges, szorgalmas diákot egyszerre, egy helyen ritkán lát az ember. Egy képzeletbeli szuperhős jelvényt máris adok nektek, ami a tudásotokat és szorgalmatokat szimbolizálja.
– mondta Kelemen Krisztina.
Ma a világ tudásának jelentős része ott van egy kis eszközben a kezetekben. Ezzel a hatalmas információmennyiséggel úgy kell gazdálkodnotok, hogy a gondolkodásotok ne gyengüljön, hanem erősödjön általa.
- fogalmazta meg a program üzenetét dr. Sisa András, aki szerint ma már nemcsak tanulni kell, hanem jól is kell használni a tudást és az információt.
Hangsúlyozta azt is:
Jól tanulni nemcsak azt jelenti, hogy jó jegyeket kaptok, hanem azt is, hogy a megszerzett tudást később képesek vagytok jól hasznosítani.
Mészáros Lőrinc, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója egyszerre szívhez szóló és igazán motiváló gondolatokkal fordult a fiatalokhoz:
Először is szeretnék gratulálni a kiváló tanulmányi eredményeitekhez és a kitartásotokhoz – büszkék vagyunk rátok!
Majd kiemelte, hogy a program hosszú távú befektetés a jövőbe:
Tulajdonképpen ez egy hosszú távú tehetséggondozási folyamat: az általános iskolától egészen az egyetem végéig támogatunk benneteket.
Sőt, még annál is tovább:
Nemcsak az első diploma megszerzését támogatjuk, hanem akár több diplomát is, bármennyit egészen 35 éves korig.
Nagy tapsot kapott Mészáros Lőrincnek az a bejelentése is, amely minden jelenlévő család számára óriási segítséget jelent:
A kuratórium döntése alapján megemeljük az ösztöndíjak összegét: az általános iskolások támogatása 100 ezerről 150 ezer forintra, a középiskolásoké pedig 150 ezerről 220 ezer forintra nő.
Mészáros Lőrinc szintén hangsúlyozta, mennyire fontos a tanulás a mai világban:
Minél képzettebbek lesztek, annál könnyebben tudtok majd megfelelő munkahelyen elhelyezkedni. Ma ez még fontosabb, mint a mi időnkben volt.
Az esemény pozitív és felemelő hangulatban zajlott, ahol nemcsak az oklevelek, hanem az elismerés és legfőképpen a jövőbe vetett hit is gazdát cserélt.
A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány immár kilencedik éve bizonyítja: a tehetség támogatása a legjobb dolog. A Vál-völgy fiataljai pedig egyértelmű üzenetet kaptak: megéri tanulni, megéri kitartónak lenni, mert van, aki hisz bennük.
Mészáros Lőrinc egy fantasztikus kezdeményezést indított el, aminek azóta is aktív formálója és támogatója.
Egy közösség jövője mindig azon múlik, hogy vannak-e benne olyan emberek, akik nemcsak felismerik a lehetőségeket, hanem felelősséget is vállalnak értük.
- mondta Kelemen Krisztina moderátori köszöntőjében.
A Vál-völgynek szerencséje van, mert ott van ilyen ember.
