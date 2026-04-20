Reagált a Mészáros Csoport a Hang.hu pénteki cikkére

Közleményt adott ki a Mészáros Lőrinc vezette cégcsoport.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.20. 17:02
Mészáros Lőrinc Mészáros Csoport közlemény

Reagált a Mészáros Csoport a hang.hu-n 2026. 04. 17-én megjelent „Mintegy 4,4 milliárd forintot vontak ki egy kisebb Mészáros-cégből az oligarcha magántőkealapjába” című cikke kapcsán.

Reagált a Mészáros Csoport a hang.hu 2026. 04. 17-ei cikkére

„Az Envirotis Holding Zrt.-nél éves osztalékkifizetés történt, amely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó vállalatirányítási szabályoknak. A cég tőkehelyzete és likviditása az osztalék kifizetése után is stabil.

A géppark mozgatása nem rendkívüli intézkedés, hanem a vállalat működéséhez kapcsolódó, természetes logisztikai és kapacitásoptimalizálási folyamat része. Az érintett eszközök az adott telephelyeken jelenleg nincsenek használatban, ezért más, működés szempontjából indokolt telephelyre kerültek átszállításra, nem kerültek értékesítésre.

A munkavállalók helyzetével összefüggésben megerősítjük az április 14-én kiadott sajtóközleményünkben foglaltakat: a Mészáros Csoport működésének alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel garantálja az eredményorientált, innovatív növekedést.”

– olvasható a Mészáros Csoport közleményében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu