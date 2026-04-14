A Mészáros Csoport közleménye a választások után

Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójának üzenete.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.14. 09:48
Módosítva: 2026.04.14. 09:50
A Mészáros Csoport, Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója közleményt adott ki a 2026. április 12-ei választást követően.

Mészáros Lőrinc
(Fotó: Kondella Misi Photography)

„A hétvégén történt politikai változások kapcsán az alábbi tájékoztatást közöljük.

A Mészáros Csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon. Stratégai célja, hogy hosszútávon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül. Működésünk alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi.

Meggyőződésünk, hogy a fenntartható növekedés kulcsa a következetesen átgondolt építkezés, ezért változatlanul azon dolgozunk, hogy a hazai és a nemzetközi jelenlétünket erősítsük. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes az eredményorientált, innovatív és stabil növekedésre.

A jövőben is arra törekszünk, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyünk jelen a piacon.”

– szól a Mészáros Csoport közleménye.

 

